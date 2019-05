Jürgen Klopp har hatt en strålende sesong med Liverpool, men kan ende med stang ut både her og der. Foto: ANDREW YATES / X03469

Liverpools halmstrå: Avhengig av eksen

To tidligere Liverpool-managere har allerede gitt gamleklubben sårt tiltrengt drahjelp. Skal Jürgen Klopps titteldrøm ha noen sjanse, må nok «alle gode ting være tre».

Det er noe spesielt med de man har hatt en nær relasjon til, uansett om vi snakker om privatliv eller fotball.

På begge arenaer har måten et brudd skjedde på mye å si for ettermælet. Men uansett valør er det følelser til stede.

Om vi tar turen til årets sesong på det øverste nivået i England, er det pent lite som kan stoppe Pep Guardiolas lyseblå superlag. Men det er noe lett ironisk over hvem som faktisk har klart å lage humper i gullveien for det regjerende mesterlaget.

To av managerne som har klart å beseire Manchester City , har nemlig tidligere ledet Liverpool.

Liverpool-fansens syn på Roy Hodgson har stort sett vært en blanding av sinne og latterliggjøring. Det drøye halvåret mannen fra Croydon fikk i klubben var nemlig ikke av det minneverdige slaget. Men 28. desember i fjor var det lite hånlatter som rammet veteranen. Da vant nemlig Crystal Palace 3–2 på Etihad, i en kamp som blant annet huskes for en vanvittig fulltreffer signert Andros Townsend.

Bare en uke senere skulle Manchester City til nordøst for å møte Rafael Benitez’ Newcastle. Det endte med en overraskende hjemmeseier, i en periode da mye kladdet for Guardiola. Og for Liverpool var det selvsagt kjærkommen drahjelp at manageren bak Champions League-triumfen i 2005 senket ligarivalen denne vinterkvelden.

Ytterligere to kamper har City tapt, men med langt færre uavgjorte enn utfordreren, er vi der at den regjerende mesteren har ett poeng å gå på.

Det betyr at sesongen kan ende opp med et absurd misforhold mellom innsats og uttelling for Liverpool.

Går det som ventet ender gullet samme sted som sist, til tross for at Klopps menn bare har tapt ÉN seriekamp denne sesongen.

Legger vi til at en knallkamp endte med tre baklengs mot Barcelona i Champions League, er kombinasjonen tung å svelge for en sultefôret supportermasse.

Brendan Rodgers har tidligere ledet Liverpool, her fra en kamp mot Everton. Nå er han Leicester-manager. Foto: Lee Smith / X01095

Liverpool har som kjent ikke har vunnet den hjemlige ligaen siden året da Nelson Mandela ble løslatt og Mona Grudt vant Miss Universe.

Skal det skje må nok ikke bare klubben beseire Newcastle og Wolverhampton i de to kampene som gjenstår. De vil etter all sannsynlighet trenge at «eks nummer tre» leverer varene.

Manchester City skal nemlig, i tillegg til Brighton, møte Leicester før sesongen er over. Klubben som tok gull under Ranieri ledes nå av nordirske Brendan Rodgers, som var ansatt på Anfield fra 2012–2015. Dermed er Liverpools skjebne fort i hendene på «eks» nummer tre». Ser man på Citys styrke i det siste, er ikke sjansen spesielt stor, men den er der. Og faktisk er Leicester, riktignok før Rodgers, også blant klubbene som har slått ligalederen denne sesongen.

Men nå er det snart slutt på spørsmålene – det er på tide å få svar. Og det er ett av temaene hvorvidt «det er at sine egne man skal ha det» noe som kan få et positivt fortegn for Liverpool.

