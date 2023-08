Felix Monsén blir en del av det norske landslaget. Her er han i aksjon under VM i italienske Cortina d'Ampezzo vinteren 2021.

Svensk alpinist blir del av Norges landslag etter langt skademareritt

Den svenske fartskjøreren Felix Monsén (28) tas inn i varmen av det norske alpinlandslaget. – En løsning som er bra for begge, sier sportssjef Claus Ryste.

NTB

Nå skal han trene og konkurrere sammen med Norge, bekrefter alpinistenes sportssjef Claus Ryste til NTB. Det norske fartslaget består fra før av Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Sejersted.

– For å kunne konkurrere mot de aller beste i fartsdisiplinene kreves det mye ressurser. De store nasjonene har i så måte et konkurransefortrinn mot oss mindre nasjonene. Da er det viktig, tror jeg, at man er løsningsorientert og offensiv i tankegangen, sier Ryste.

Langt skadeavbrekk

Monsén har ikke vært å se i et verdenscuprenn siden 4. desember 2021 i Beaver Creek. Halvannen uke senere falt han på trening i Val Gardena og fikk en komplisert kneskade.

Den sesongen var han på vei mot sitt gjennombrudd.

Monsén har gjennomgått nesten halvannet år med rehabilitering etter skaden han pådro seg. Som ensom fartskjører i Sverige får han nå hjelp av Kilde, Sejersted og co.

Satsingen mellom landene strekker seg fram mot OL i Italia i 2026.

Bra for begge

– Samarbeidet mellom Norge og Sverige for Felix er en slik løsning som nå var bra for begge og gir oss en enda bedre mulighet å levere i verdenscupen i tiden framover. Vi ser fram til å ha med oss Felix på samlinger og konkurranser framover, sier Ryste.

Norge og Sverige har tidligere hatt flere typer samarbeid i de forskjellige alpindisiplinene.

Den første samlingen er i Chile i slutten av august.

Alpinsesongen starter som vanlig med storslalåm i østerrikske Sölden den siste helgen i oktober. 8. november går fartssesongen i gang med to utforrenn der start er i sveitiske Zermatt og målgang er i italienske Cervinia.

