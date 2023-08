HENTES HJEM: Kjetil Haug kommer hjem til Norge.

Haug returnerer til Norge: Klar for Sarpsborg

Eliteserieklubben Sarpsborg 08 har sikret seg keeperen Kjetil Haug på lån fra den franske klubben Toulouse ut sesongen.

NTB

Det bekrefter Sarpsborg på sine nettsider.

– Kjetil var det klart beste valget vi hadde tilgjengelig. Toulouse var åpne for en løsning og vi er veldig glad for at det løste seg, sier sportssjef Hampus Andersson.

Sarpsborg har keeperduoen Anders Kristiansen og Leander Øy ute med skade.

Haug ble hentet til fransk fotball fra Vålerenga i midten av 2022-sesongen.

– For det første er det alltid godt å komme ordentlig hjem igjen. Fjorårets sesong var fylt med veldig store oppturer og veldig store nedturer. Vi vant et stort trofé der jeg sto alt og gjorde en god sesong i så måte, men jeg slet med spilletid i serien. I år har jeg ikke lyst til å sitte i samme situasjon. Da Sarpsborg kom på banen, var det en no-brainer. Å komme hjem og få spilletid er vinn-vinn for meg, sier sisteskansen.

