Kommentar

(H)oppturen for VM!

Timi Zajc innfridde hjemmefansens forventinger i storbakken.

PLANICA (VG) Lyd! Leven! Liv! Dette er ren medisin for et verdensmesterskap som har ligget lenge i stabilt sideleie.

I dag etter dag har vi vært sultefôret på stemning her i Slovenia.

En gjeng med nordmenn har forsøkt så godt de kan, men det har aldri tatt av med «Levva livet» på høyttalerne og skandinavisk mesterskap i skiløypene.

Men nå fikk vi endelig oppleve at verdensmesterskapet kom hjem i bokstavelig forstand.

Her i Planica er det jo hopp som gjelder, ikke langrenn. Arrangøren kunne ikke fått en mer skreddersydd dramaturgi enn det storbakkerennet ga oss.

Det var neglebiting og høye skuldre før hjemmehåpet Timi Zajc (22) skulle forsvare den slovenske æren. Det gikk riktig så bra i første omgang, da sloveneren bare hadde japanske Kobayashi foran seg på resultatlisten.

Men så tok det fyr..

Da det hele skulle avgjøres, steg lydnivået på hoppanlegget hopper for hopper. Det var omtrent akkurat like livlig som det var tamt tidligere på dagen, da norske langrennsherrer drepte all stafettspenning etter tre minutter.

Håpet steg markant da Timi Zajc tok ledelsen med et kjempehopp på 144 meter i andre omgang.

Kunne det gå?

Sekunder senere var japaneren ikke i nærheten av å matche lengden, slik at slovenerne kunne få bevise at det ikke bare er nordmenn som kan feire egne idrettshelter så det ljomer.

På gullstol ble den ferske verdensmesteren båret rundt på sletta, omkranset av et hav av slovenske flagg.

JUBEL: Hjemmehåpet feires.

Denne oppturen fortjente mesterskapet, den fortjente vertsnasjonen etter et mesterskap som har vært nesten pinlig dominert av rødt, hvitt og blått.

Samtidig sier kontrastene mye om forholdene i internasjonal skisport. Om hvordan det skifter mellom hvilken gren som er store- og lillebror på ski, avhengig av hvilket land du er fra. Det er ikke tilfeldig at hopp trumfer premiepengene, som en følge av at den internasjonale interessen er så mye større enn i en stadig snevrere langrennssport.

Sett med norske briller ble dessverre storbakkerennet ikke det vi hadde håpet på forhånd.

Etter en kjempesesong har Halvor Egner Granerud ikke tatt det siste steget i VM. Det så ikke så galt ut etter det første hoppet, men i finaleomgangen kom han bokstavelig talt til kort.

Det er selvsagt leit for Norge, men det drukner litt i totalinntrykket denne fredagskvelden. Det handler om å bredde ut et mesterskap som trenger suksess fra flere nasjoner for å bevare utbredelse og relevans.

Slik sett kunne ikke mesterskapet fått en mer gledelig opptur enn den Timi Zajc akkurat har gitt oss.

Det skal jo være en viss forskjell på VM og NM.