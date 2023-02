TJENER SEG RIK: Influencer og bokser Tommy Fury tjener millioner på showkampen 26. februar.

Får millioner for å bokse mot Jake Paul

Det er pengene som er motivasjonen for Tommy Fury (23) før den store boksekampen i helgen.

– Hvis du vil slippe millioner av pund i fanget på meg, for å konkurrere mot Jake Paul, hvorfor skulle jeg ikke gjøre det, spør Tommy Fury retorisk til Rob Moore i podkasten Disruptors.

Influencer og bokser Fury sier rett ut at han stiller til kampen fordi den er godt betalt.

– Jeg har en familie å forsørge nå, forklarer han.

Fury ble forelder til datteren Bambi i slutten av januar, sammen med Love Island-kjæresten Molly-Mae Hague (23).

SAMBOEREN: Molly-Mae Hague på Pride of Britain Awards 2022 i oktober i fjor.

Youtuberen Jake Paul (26) begynte boksekarrieren i 2018, og har vært i ringen en rekke ganger.

Siden 2021 har Paul og Fury hatt planer om å konkurrere mot hverandre. To ganger har det vært satt opp kamper, som siden har blitt avlyst.

Nå lover Fury at det blir noe av, til TMZ Sports.

Nylig reiste han til Riyadh i Saudi-Arabia, hvor kampen skal stå. Avreisen ble nøye dokumentert på samboerens Instagram-profil.

Så mye penger får de

Med penger som motivasjon, kan man lure på hvor mye det egentlig klirrer i kassen hos de to influencerne som møtes til kamp.

Et regnestykke gjort av Sports Zion tyder på at svaret er ganske mye.

MØTES I RINGEN: Jake Paul (t.v.) og Tommy Fury møtes til boksekamp 26. februar.

For kampen er Jake Paul garantert 3,2 millioner pund. I tillegg vil han motta en stor prosentandel av «pay-per-view»-inntektene, «pay-per-view»-inntektene,Inntekter som kommer inn som følge av at seere kjøper tilgang til å se kampen, som kun sendes bak betalingsmur verden over. melder sportsnettstedet.

De beregner at Paul kommer til å tjene 8,6 millioner pund totalt, inkludert sponsoravtaler. I dagens valuta tilsvarer det over 107 millioner norske kroner.

For Tommy Fury er totalen mindre, men også her er det snakk om store beløper.

Han er garantert 2 millioner pund, og vil også få prosenter av «pay-per-view»-inntektene, ifølge Sports Zion. De beregner en total på 4,5 millioner pund. Det tilsvarer 56 millioner norske kroner.

I tillegg vil vinneren av kampen få en bonus på én million pund.

