Novak Djokovic er klar for semifinale i Wimbledon.

Djokovic tangerte Federer: − Det er bare tall

Novak Djokovic er klar for semifinale i Grand Slam-turneringen Wimbledon for femte gang på rad. Verdenstoeren slo russiske Andrej Rublev 3-1 i sett.

Djokovic har dermed også vunnet 33 strake kamper i Wimbledon-sammenheng. 36-åringen er regjerende mester i Wimbledon og har vunnet de fire siste utgavene av turneringen. 36-åringen jakter sin totalt åttende Wimbledon-tittel og 24. Grand Slam-triumf. I semifinalen møter han italienske Jannik Sinner.

Serberen vant over Rublev med settsifrene 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.

Han har vunnet de to første GS-turneringene denne sesongen (Australian Open og Roland-Garros). Med kvartfinaleseieren tangerer Djokovic tennislegenden Roger Federer i antall Grand Slam-semifinaler med 46.

– Bare tall

Ingen mannlig spiller har vært i flere semifinaler i Grand Slam-sammenheng.

– Takk for at du tok dem opp, men det er bare tall. Jeg liker ikke å tenke på statistikk under turneringer, sa Djokovic i seiersintervjuet.

Rublev åpnet kampen svært solid og slo Djokovic i det første settet. Han brøt serberen og tok ledelsen 5-4, før han servet inn settseieren.

– Presset er alltid der uavhengig av hvor mange kamper og turneringer du har spilt og vunnet. Presset motiverer meg og vekker de beste følelsene i meg. Spesielt her på hovedbanen i Wimbledon, la serberen til.

Våknet

Nederlaget i det første settet plaget tydelig Djokovic, som hevet spillet kraftig i starten av det 2. settet. Han brøt Rublevs to første servegame og tok vare på egne server. Dermed utlignet han kampen.

Resten av oppgjøret på gresset i London ble aldri helt spennende. Djokovic kontrollerte til slutt inn seieren og er klar for semifinalen.

Rublev har aldri kommet seg til semifinale i en Grand Slam-turneringen. Russeren har totalt spilt åtte kvartfinaler i GS-sammenheng.