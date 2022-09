VINTER-TOPPER: Generalsekretær Michel Vion og president t Johan Eliasch i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS)

FIS-topp åpner for russere i verdenscupen

Michel Vion, generalsekretær i FIS, sier at det virker mer og mer aktuelt med retur for russere i verdenscupen fra desember.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I øyeblikket er det regler og straffer mot Russland og Belarus. Det ser ut som Thomas Bach (IOC-president) begynner å tenke og har hatt møter med de internasjonale forbundene, og mer eller mindre begynner å åpne dørene igjen. Sporten bør være uavhengig av politikken, sa Vion på konferansen Forum Nordicum i Planica, hvor det er VM i nordiske grener i februar.

Siden Russland gikk til krig mot Ukraina har russere og belarusere vært utestengt fra nær sagt all idrett.

Generalsekretæren i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) mener det virker som Den internasjonale olympiske komité (IOC) blir mer og mer åpne for å la russere konkurrere igjen. Vion sier FIS har hatt to møter med IOC de siste ukene.

KAOTISK: Aleksandr Bolsjunov og de russiske langrennsløperne var i Norge da de ble eksludert fra verdenscupen.

– Det vil ta noen uker eller måneder. Men ideen begynner om å åpne døren til Russland og Belarus, begynner å komme. Vi snakker ikke om å konkurranser i Russland, men deltagelse i FIS-arrangement og verdenscup, sier Vion og fortsetter:

– FIS vil med sikkerhet ikke ta denne avgjørelsen uten klar anbefaling fra IOC. Med andre ord er vi sammen om dette og sporten må være unisone. FIS venter på klar anbefaling fra IOC.

Sist uke vedtok kongressen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) å opprettholde utestengelsen av russere og belarusere. Det er tidligere varslet at FIS Council skal ta stilling til problemstillingen 22. oktober.

– Det virker som det kommer fortere eller fortere. Jeg vet ikke om de blir klare for verdenscupåpningen, hvert fall ikke i alpint (22. oktober). Men kanskje i desember kan det være en løsning. Kanskje for VM her i Planica kan det være en god mulighet.

Vion påpeker at russiske og hviterussiske utøvere eventuelt vil konkurrere under nøytralt flagg.

Han hevder FIS har støttet Ukraina økonomisk.

– Vi har støttet ukrainske løpere og lag i ulike grener med ganske gode penger. Ikke bare til sport, men også med utstyr og reiser.