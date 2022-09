HØR HER: Rafael Nadal har en liten peptalk med Casper Ruud under Ruuds kamp mot Jack Sock fredag. Bak sitter Roger Federer og følger med.

Ruud på lag med legendene: Vant første sett

(Casper Ruud–Jack Sock 6–4, kampen pågår) Casper Ruud (23) ble sendt ut på banen med et håndtrykk og en «lykke til-klem» fra Roger Federer (41).

Første sett er ferdig. Sett to pågår. Kampen spilles i best av tre sett.

Tennisverden venter på kveldens kamp med Federer i double sammen Rafael Nadal i Laver Cup. Det er Federers siste tenniskamp på toppnivå. Mens han teller ned, er verdenstoer Casper Ruud førstemann ut for Team Europa.

På benken på første rad satt mange av verdens aller største tennislegender og heiet frem sin lagkamerat, og de fikk se 23-åringen fra Snarøya starte meget sterkt mot verdenslagets Jack Sock fra USA.

Roger Federer og Rafael Nadal smilte og klappet da ballene til Ruud satt. Stemningen var god på benken til Team Europa da Ruud spilte for et fullsatt O2 Arena i den engelske hovedstaden.

Laver Cup er Europa mot verden og arrangeres for femte gang.

Team Europa: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Andy Murray og Casper Ruud. (Matteo Berrettini skal spille singlekampen for Federer.) Kaptein: Bjørn Borg.

Team verden: Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Dirgo Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe og Jack Sock. Kaptein: John McEnroe.

KLAPPER FOR FEDERER: Lagene ble presentert før Casper Ruuds kamp, her er Europa fra venstre: Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer.

Jack Sock er double-spesialist og møter Roger Federer og Rafael Nadal til en historisk doublekamp senere i kveld, når Federer spiller sin siste tenniskamp som toppspiller, og det altså sammen med Nadal. Sock skal spille sammen med Frances Tiafoe.

I nærmere 20 år har Federer dominert tennissporten sammen med Rafael Nadal, noen år senere meldte Novak Djokovic seg på, og de tre har til sammen eventyrlige 63 Grand Slam-titler.

– Jeg er glad for å gå først. Jeg er eldst. Jeg har prøvd hardt å komme tilbake, men dette er rett tidspunkt å gi seg, sier Federer på Eurosport foran kveldens kamp.

Det er utsolgt i O2 Arena i London når Laver Cup spilles denne helgen. Og det var ingen hvem som helst verdenstoer Ruud møtte fredag ettermiddag, Sock var ranket som nummer åtte i verden i 2017. Samme år tok han en Master 1000-seier i Paris. Men han har vært gjennom flere operasjoner de siste årene. Sock tok OL-gull i både mixed double og double i 2016. Og på stillingen 5–3 til Ruud i første sett brøt han serven til nordmannen og da tok det fyr på benken til lagkameratene til Team verden.

Carlos Alcaraz er verdensener etter seieren over Casper Ruud i finalen i US Open, laget til Laver Cup ble tatt ut før Grand Slam-turneringen i New York.

VERDENS-ENERE I 17 ÅR: Fra venstre Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer i O2 Arena fredag ettermiddag.

PS! Djokovic, Federer og Nadal har vært verdenener i til sammen 892 (!) uker. Det er mer enn 17 år. Djokovic: 373 uker. Federer: 310 uker. Nadal: 209 uker. I tillegg var Andy Murray 41 uker på verdenstoppen.