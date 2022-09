KLAPPET FOR RUUD: Novak Djokovic (fra høyre), Matteo Berrettini, Roger Federer, Rafael Nadal og assistent-coach Thomas Enqvist gratulerer lagkamerat Casper Ruud med seieren fredag ettermiddag.

Nerve-drama da Ruud vant: Ble løftet frem av Nadal og Federer

(Casper Ruud–Jack Sock 6–4, 5–7, 10–7) Roger Federer (41) reiste seg og klappet og heiet da Casper Ruud slet litt mot Jack Sock, Ruud svarte med å vinne den første kampen for Team Europa.

Da Ruud hadde matchball satt Roger Federer på benken og klappet og lo for lagkameraten. Ruud satte den.

– Vi gjorde begge feil, men sånn er det når du er nervøs, sier Ruud til arenaspeaker på Eurosport.

– Det var litt frem og tilbake. Men det var utrolig å spille foran publikum her og den benken der, sier Ruud til arrangøren etter kampen og viser til Team Europa.

Laver Cup er Europa mot verden. Kampene spilles best av tre sett. Ved 1–1 etter to sett, går det direkte til tiebreak og først til 10 poeng i tredje sett.

HEIAGJENG: Helt ok benk som så Casper Ruud mot Hack Sock. Fra venstre: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Roger Federer og Matteo Berrettini.

Ruud fikk spørsmål om hva som er den største forandringen hos ham de siste årene.

– At jeg kan spille sammen med de spillerne her, og fortjene å spille med dem. Jeg ønsket for noen år siden å være der at jeg kunne spille med dem, svarer Ruud.

HØR HER: Rafael Nadal har en liten peptalk med Casper Ruud under Ruuds kamp mot Jack Sock fredag. Bak sitter Roger Federer og følger med.

Tennisverden venter på kveldens kamp med Federer i double sammen Rafael Nadal i Laver Cup. Det er Federers siste tenniskamp på toppnivå. Mens han teller ned, er verdenstoer Casper Ruud førstemann ut for Team Europa på hard courten i London.

– Det blir nok noen tårer når Roger skal ut å spille sin siste kamp. En av de største utøverne, uansett sport, gjennom tidene. Publikum kommer til å ha det sitt livs opplevelse i kveld, sier Ruud til stadionspeaker om kveldens høydepunkt.

Info Slik spilles Laver Cup Laver Cup, Europa mot et verdenslag, spilles over tre dager. Hver dag er det tre singlekamper og én double. Bare den første dagen er satt opp.

Det spilles tre sett. Hvis det er 1–1, vil det tredje settet avgjøres rett i et tiebreak til 10 poeng.

Den første dagen er seirene verdt ett poeng, den andre dagen to poeng, den tredje tre.

Det første laget som når 13 poeng vinner. Foreløpig er bare kampene den første dagen satt opp (Europa nevnt først): Casper Ruud – Jack Sock 2–1 i sett

Stefanos Tsitsipas – Diego Schwartzman

Andy Murray – Alex de Minaur

Roger Federer/Rafael Nadal – Jack Sock/Frances Tiafoe Vis mer

På benken på første rad satt mange av verdens aller største tennislegender og heiet frem sin lagkamerat, og de fikk se 23-åringen fra Snarøya starte meget sterkt mot verdenslagets Jack Sock fra USA. Så ble det litt tyngre, Sock tok andre sett.

MOSTANDER: Jack Sock fra USA.

Kampen ble avgjort med tiebreak. Først til ti poeng, Sock tok kjapt ledelsen 3–0. Og da det ble drama reiste den europeiske benken seg i spenning. Ruud showet tilbake til 3–3.

– Kom igjen. Kom igjen, sa Nadal til Ruud.

Og på 4–3 til Ruud ble Stock frustrert og kastet racketen i bakken.

På 5–3 til Ruud klappet Nadal hardt og godt.

På 7–6 til Ruud reiste Federer seg, klappet, så på Ruud og sa: «Come on»!

Roger Federer og Rafael Nadal smilte og klappet da ballene til Ruud satt. Stemningen var god på benken til Team Europa da Ruud spilte for et fullsatt O2 Arena i den engelske hovedstaden.

Laver Cup er Europa mot verden og arrangeres for femte gang.

Team Europa: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Andy Murray og Casper Ruud. (Matteo Berrettini skal spille singlekampen for Federer.) Kaptein: Bjørn Borg.

Team verden: Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Dirgo Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe og Jack Sock. Kaptein: John McEnroe.

KLAPPER FOR FEDERER: Lagene ble presentert før Casper Ruuds kamp, her er Europa fra venstre: Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer.

Jack Sock er double-spesialist og møter Roger Federer og Rafael Nadal til en historisk doublekamp senere i kveld, når Federer spiller sin siste tenniskamp som toppspiller, og det altså sammen med Nadal. Sock skal spille sammen med Frances Tiafoe.

I nærmere 20 år har Federer dominert tennissporten sammen med Rafael Nadal, noen år senere meldte Novak Djokovic seg på, og de tre har til sammen eventyrlige 63 Grand Slam-titler.

– Jeg er glad for å gå først. Jeg er eldst. Jeg har prøvd hardt å komme tilbake, men dette er rett tidspunkt å gi seg, sier Federer på Eurosport foran kveldens kamp.

Det er utsolgt i O2 Arena i London når Laver Cup spilles denne helgen. Og det var ingen hvem som helst verdenstoer Ruud møtte fredag ettermiddag, Sock var ranket som nummer åtte i verden i 2017. Samme år tok han en Master 1000-seier i Paris. Men han har vært gjennom flere operasjoner de siste årene. Sock tok OL-gull i både mixed double og double i 2016. Og på stillingen 5–3 til Ruud i første sett brøt han serven til nordmannen og da tok det fyr på benken til lagkameratene til Team verden.

Også det ble mer glede på verdens-benken i andre sett, da Sock utlignet til 5–5, etter at han vant en lang ballveksling.

Carlos Alcaraz er verdensener etter seieren over Casper Ruud i finalen i US Open, laget til Laver Cup ble tatt ut før Grand Slam-turneringen i New York.

VERDENS-ENERE I 17 ÅR: Fra venstre Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer i O2 Arena fredag ettermiddag.

PS! Djokovic, Federer og Nadal har vært verdenener i til sammen 892 (!) uker. Det er mer enn 17 år. Djokovic: 373 uker. Federer: 310 uker. Nadal: 209 uker. I tillegg var Andy Murray 41 uker på verdenstoppen.