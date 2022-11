LANDSMENN: Dani Alves (t.h.) på Brasils trening mandag. Her i prat med Neymar (foran).

Brasil-legende om Mbappe, Messi og Neymar: Bare to av dem er genier

Brasils evigunge Dani Alves (39) mener Kylian Mbappe (23) ikke er på nivå med Lionel Messi og Neymar.

Dani Alves er 39 år - og klar for sitt tredje VM. Og han er helt tydelig på hvem han mener er de største stjernene i VM.

– Neymar og Messi er unike. De ser og gjør ting som ingen andre ser eller klarer å gjøre. En stor spiller vet og forstår alltid hvem han spiller med. Lagkameratene forsterker kvalitetene dine, sier Alves, som ikke kom på banen for Brasil mot Serbia torsdag kveld.

Lionel Messi (35), Neymar (30) og Mbappe spiller sammen på topp i Paris Saint-Germain, i VM er de stjerner på Argentina, Brasil og Frankrike.

– Mbappe er et fenomen som fortsatt ikke har forstått at de som spiller sammen med ham i angrep er større fenomen enn ham, sier Alves i et større intervju med italienske Gazette dello Sport gjengitt spanske Marca.

Mbappe scoret i finalen og ble verdensmester med Frankrike som 18-åring for fire år siden. Siden den gang er han blitt toppscorer i Ligue 1 i Frankrike med Paris Saint-Germain.

Dani Alves har spilt sammen med alle tre, enten i Barcelona eller PSG, nå spiller han i meksikansk fotball i Club Universidad Nacional.

BARCELONA-TRIO: Neymar (f.v.), Dani Alves og Lionel Messi for den spanske toppklubben i 2014, nå spiller ingen av dem for Barcelona lenger.

39-åringen har 46 titler på senior-nivå. Han skryter hemningsløst av Messi og landsmannen Neymar. Alves mener Mbappe ikke er fotball-smart nok. Marca skriver at Mbappe neppe liker dommen fra Alves.

– Du må være smart og bruke fordelen som er i Neymar og Messis potensial, de er to genier. Jeg mener at jeg er god med ballen, men da jeg spilte med Messi, så ga jeg ballen til ham. Og om jeg spiller med Neymar, så gir jeg ballen til ham. Om Mbappe hadde spilt ballen til Messi og Neymar, så hadde han scoret 150 mål, sier Alves.

Hvem mener du er best av disse tre? Lionel Messi. Neymar. Kylian Mbappe.

Mbappe scoret Frankrikes tredje mål da de slo Australia tirsdag. Lionel Messi og Argentina gikk på en historisk skrell da de tapte mot Saudi-Arabia i sin første kamp. Brasil startet trått mot Serbia torsdag kveld, men med to mål av Richarlison tok de en fortjent seier.

Mbappe og Frankrike møter Danmark i neste kamp lørdag. Messi og Argentina møter Mexico lørdag, mens Neymar og Brasil møter Sveits mandag.