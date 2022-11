SKUFFENDE: Youssef Msakni var tydelig oppgitt i oppgjøret mot Australia.

Australia vant – hjelpende hånd til Danmark

(Tunisia – Australia 0–1) Australia overrasket ved å slå Tunisia. Det gjør at det lover godt for dansk avansement i VM.

Tuniserne raste etter å ha sluppet

Australia har ikke stjernespillere som Tim Cahill, Harry Kewell og Mark Viduka lenger. I årets VM har de måtte sette sin lit til langt mindre kjente Mathew Leckie (31), Craig Goodwin (30) og Mitchell Duke (31) i angrepsrekka, men Duke skuffet ikke i kampen mot Tunisia.

Australia tapte 1–4 mot Frankrike i åpningskampen, i likhet med den kampen tok de også ledelsen mot Tunisia. Etter halvspilt første omgang fikk Mitchell et innlegg fra venstre. Ballen kom litt bak ham, men på mesterlig vis fikk han hentet den og styrt ballen med hodet i det lengste hjørnet.

DEDIKERT TIL SØNNEN: Duke feiret med å vise en «J». Det skal ha vært til ære for sønnen hans Jaxson, som satt på tribunen.

– Et kunstverk av en scoring, sa fotballekspert i TV 2, Yaw Amankwah i pausen.

Duke spiller til daglig i Fagiano Okayama. De hører til i annendivisjon i Japan. Spissen er den første som spiller i en annendivisjonsklubb som scorer i årets VM.

Tunisia presset på i andre omgang, men slet med å bryte ned det australske forsvaret. De skapte flere gode sjanser mot slutten av kampen, men uten å få ballen i nota.

Det ser nå veldig mørkt ut for Tunisia. Første kamp endte 0–0 mot Danmark og de står derfor bare med ett poeng før Frankrike venter i siste kamp.

Danmark er nok godt fornøyd med at Tunisia tapte mot Australia, selv om uavgjort hadde vært best. «Socceroos» blir sett på som det svakeste laget i gruppen og med dansk seier i den siste kampen ligger mye til rette for dansk avansement.

«Sånn ja, godt nytt for Danmark!», skriver danske Ekstra Bladet etter Australias seier.

Danmark møter Frankrike 17.00 i kveld. Den kampen sendes på NRK 1.