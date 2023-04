Sander Berge og Sheffield United nærmer seg opprykk til Premier League. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Berge nærmer seg opprykk – Johansens QPR under streken

(Sheffield United - Wigan 1–0, Queens Park Rangers - Preston North End 0–2) Mens Sander Berge og Sheffield United styrer mot opprykk til Premier League med ny seier, er situasjonen annerledes for Stefan Johansen og Queens Park Rangers.

NTB

Berge og co. slo Wigan 1-0 fredag og har dermed en luke på åtte poeng ned til tredjeplasserte Luton. I tillegg har Sheffield United en kamp til gode. Det gjenstår sju kamper i serien for Berges lag, som har åtte poeng opp til ligaleder Burnley.

De to beste i mesterskapsserien rykker direkte opp til Premier League, mens de fire neste skal ut i kvalifisering om den siste plassen.

Angriperen Iliman Ndiaye scoret kampens eneste mål etter åtte minutter. Berge spilte hele kampen for vinnerlaget, mens Thelo Aasgaard fikk 87 minutter for bunnplasserte Wigan. De har åtte poeng opp til trygg plass.

En annen nordmann som kjemper for å unngå nedrykk er Stefan Johansen. Etter 0-2 for Preston fredag, falt Queens Park Rangers til nedrykksplass. De er à poeng med flere lag foran, og det skiller ikke mange poeng opp til Leo Hjelde og Rotherham på 19.-plass.

Johansen spilte 74 minutter i tapet for Preston. Hjelde spilte hele kampen da Rotherham tok en sterk og viktig 3-1-seier over West Bromwich på hjemmebane fredag. Samtidig svekket de West Bromwich' sjanser for å ta seg til opprykkskvalifisering.