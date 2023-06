HOLDT TUNGA RETT I MUNNEN: Tyske Alexander Zverev er tilbake i semifinale i French Open etter onsdagens kamp. Fredag møter han Casper Ruud eller Holger Rune.

Måtte gi seg med smerter i fjor - fredag møter han Ruud eller Rune i semifinale

(Alexander Zverev–Thomas Martin Etcheverry 6–4, 3–6, 6–3, 6–4) Ett år etter at han forlot French Open under semifinalen i rullestol, er Alexander Zverev klar for en ny semifinale. Motstander blir enten Casper Ruud eller Holger Rune.

I fjor måtte Zverev gi seg i semifinalen mot Rafael Nadal på grunn av en skade. Tyskeren skrek i smerter og ble trillet ut i rullestol. Han har brukt tid på å komme tilbake etter ankelskaden, og skal fortsatt være litt preget.

– Det har vært det vanskeligste året i livet mitt, for jeg elsker å spille tennis og det ble tatt fra livet mitt. Men nå er jeg her, sier Zverev til stadionspeaker vist på Eurosport.

Slik så det ut da det gikk galt på grusen i den franske hovedstaden i fjor:

I kvartfinalen onsdag ettermiddag var argentinske Etcheverry motstander. Etcheverry er nummer 49 i verden, og har bare spilt French Open en gang tidligere. Han røk rett ut i første runde i fjor.

– Jeg mener jeg fortjente å vinne. Jeg er bare glad jeg er klar for semifinale, sier Zverev.

Senere i kveld blir det klart om Zverev møter Casper Ruud eller danske Holger Rune i semifinale fredag. Kampen mellom Ruud og Rune starter rundt klokken 2015.

Tennis fra French Open sendes på Dicovery+ og Eurosport. Alle Ruuds kamper vises på MAX.

Ruud og Rune har møtt hverandre fem ganger tidligere, nordmannen har vunnet fire ganger. Men det er dansken som vant forrige møte da han slo Ruud i semifinalen i Italian Open i slutten av mai. Rune vant etter tre strake sett.

De to møtte hverandre i kvartfinalen i French Open også i fjor, da vant Ruud. Rune var fryktelig frustrert og hissig under dén kampen. Casper Ruud var ikke bare imponert.

– Han er ung og litt mer uerfaren enn meg. Jeg blir frustrert og kan komme med noen brøl og skrik jeg også innimellom. Det er veldig fort gjort i tennis. Jeg skal ikke stå her og si at han oppfører seg dårlig, men det er mye rop og skrik og litt mye drama til tider. Han får det til å funke, så han kommer nok ikke til å stoppe med det, sa Ruud til VG da.

I den andre semifinalen møtes verdensener Carlos Alcaraz og Novak Djokovic.

Sistnevnte spiller for sin Grand Slam-triumf nummer 23 i karrieren i Paris. Vinner han French Open er han historisk, ingen andre menn har tatt 23 Grand Slam-titler. Rafael Nadal har også 22, men han sliter med skade og spiller ikke på den franske grusen.