Dommer truet etter tabbe i Dortmund-kamp – får beskyttelse

Fotballdommeren Sascha Stegemann og hans familie har mottatt trusler etter at han ikke dømte straffespark til Borussia Dortmund i 1-1-kampen mot Bochum.

NTB

Det var en situasjon der Bochums Danilo Soares felte Karim Adeyemi i feltet i fredagens Bundesliga-kamp. Dommer Stegemann var imidlertid ikke enig med Dortmund-leiren i at det var straffespark, og VAR grep heller ikke inn.

Bayern klatret ett poeng forbi Dortmund på toppen av tabellen etter at laget slo Hertha Berlin søndag. Fire runder gjenstår.

I etterkant har straffeepisoden blitt et stort diskusjonstema, og lørdag erkjente Stegemann og Det tyske fotballforbundet (DFB) at Dortmund skulle hatt straffe.

OPPGITT: Dortmund-trener Edin Terzic (til venstre) var meget misfornøyd med dommer Sascha Stegemann. Her belønnes han med gult kort.

Til Sport1 sier Stegemann at han i etterkant av kampen har fått trusler mot seg og sin familie.

– Jeg har forståelse for følelsene som kom fram fredag kveld, og at de følte seg urettferdig behandlet. På lørdag skjedde det ubehagelige ting som at jeg og familien min ble truet, sier dommeren.

Han har sendt saken inn til politiet og har nå beskyttelsestiltak.

Dortmund-direktør Hanz-Joachim Watzke sa søndag at klubben har lagt fredagens straffesituasjon bak seg.

– Vi aksepterer det, og det er slutten på diskusjonen for oss, sa Watzke til det tyske nyhetsbyrået DPA.

