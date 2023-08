Kommentar

Styrer rett mot OL-kaos

Over 360 idrettsanlegg i Ukraina er ifølge myndighetene ødelagt etter at Russland angrep landet for snart halvannet år siden. Her er OL-ringene ved fotballbanen i Irpin.

Det er mindre enn et år igjen til OL i Paris. Det henger en blytung skygge over lekene. Nå er det på skyhøy tid å få klarhet.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) drøyer i det lengste med å komme med den formelle avgjørelsen om russiske utøvere skal få være med eller ikke.

Men i realiteten er det neppe noen tvil om hvilken vei det går: Ukrainske interesser ofres, utøvere fra Russland og Belarus kommer til å få være med i en eller annen grad.

Alt peker i retning av at det ender med en kvasiløsning, der et antall russere skal få delta uten formelt å representere landet sitt.

Ingen var i tvil om at det var russere som konkurrerte etter det instituasjonaliserte dopingbedraget, selv om de ikke fikk bruke flagg og nasjonalsang.

Et stort spørsmål blir om en hel idrettsverden til å gå med på å late som om det er mulig å være «nøytrale» denne gangen? Kommer Thomas Bach & co til å få bredt gehør for alle ordene om at OL skal være samlende i en splittende tid?

Med 357 dager igjen til OL er situasjonen mildt sagt uoversiktlig i internasjonal idrett. Noen grener har utestengt russere, andre har for lengst sluppet dem inn under dekke av «nøytralitet».

Hvordan det skal være mulig å finne en samlet linje som får oppslutning inn mot OL, er det i skrivende stund umulig å få øye på. Akkurat nå styres det rett mot et olympisk kaos.

Planene om russisk deltagelse har møtt kraftig motbør fra politisk hold i en rekke land, og nylig kom Europarådet med tydelig tale.

Innad i idretten har friidrettens mektige leder, den tidligere britiske mellomdistanseløperen Sebastian Coe, vært en tydelig stemme mot å innlemme russere mens invasjonskrigen pågår.

«Jeg er ikke nøytral», så han nylig til Insidethegames. Han begrunner standpunktet med at du ikke kan tilrettelegge for utøvere fra en nasjon som ødelegger en annen, med de konsekvensene det får også for idrettsnasjonen Ukraina.

Den norske idrettsbevegelsen er prisverdig klar i motstanden mot en russisk retur, men har dessverre ikke tatt et oppgjør med hvordan IOCs norske representanter har opptrådt rundt spørsmålet. Denne høsten blir det interessant å se hvor tydelig og modig det nye regimet på Idrettens hus våger å være rundt den store brannfakkelen på den internasjonale arenaen.

Fortsatt vet vi ikke når det endelige svaret kommer om russisk deltagelse.

IOC har hele veien snakket om at det ikke haster, og kanskje har håpet vært at floken ville løse seg av seg selv innen ilden skal lyse i den franske hovedstaden. Men så langt tyder ingenting på at krigen er over med det første, andre eller tredje.

Tiden går fort frem til 26. juli neste år.

President Thomas Bach og IOC skal snart avgjøre hva som skjer med utøverne fra Vladimir Putins Russland.

Akkurat nå styres det mot OL-kaos, på en måte som minner litt om den velkjente strutsetaktikken. Den fungerer dårlig, nylig ble problematikken satt på spissen.

Den ukrainske fekteren Olga Kharlan ble diskvalifisert etter å ha beseiret i et internasjonalt mesterskap, fordi hun nektet å takke motstanderen for kampen. Det førte til at IOC raskt lovet henne en vei til OL uansett, som et unntak på grunn av ekstraordinære omstendigheter, og reglene ble så myket opp.

Det var sikkert både velment og konstruktivt i akkurat dette tilfellet, men det viser også at klatting og pragmatiske ikke kan løse den dype krisen den olympiske bevegelsen står i på grunn av krigen.

Det er rett og slett ikke mulig å tekkes alle. Nå kommer vi til et veiskille i historien der IOC må ta noen helt grunnleggende valg.

Dersom det går som ventet, vil det være et enormt slag i ansiktet på Ukraina.

Hvor ille noe slikt faktisk vil være, ble belyst i de tankevekkende reportasjene som VGs team nylig leverte fra et krigsherjet Ukraina.

Ved fronten fortalte blant annet den tidligere høydehopperen Dmytro Demjanjuk (39), som har deltatt i to OL, om hvordan han nå ikke kjemper om medaljer, men for landet sitt. I Kharkiv oppsummerte soldaten problemstilllingen presist:

«Vi kjemper for livene våre, mens de forbereder seg i St. Petersburg og kjemper for å få delta i OL. Skal vi virkelig konkurrere mot dem?»

Dmytro Demyanyuk (39) har konkurrert i OL, men har nå vervet seg til krigen i Ukraina der han bidrar på fronten i Øst-Ukraina, på et hemmelig sted i Kharkiv fylke

Blant ofrene for invasjonen går ikke argumenter om «nøytralitet» hjem, og båndene mellom russisk toppidrett og militæret tyder ikke akkurat på at de lever isolert fra hverandre.

IOC bygger retorikken sin på at ingen skal bli ekskludert fra idrett på grunn av passet sitt, og på den historiske posisjonen som løsrevet fra politiske strider.

Men det er ikke så lett å argumentere troverdig langs de linjene, når nærmere 300 ukrainske utøvere har mistet livet siden krigen startet. I virkeligheten er allerede mange ukrainske utøvere allerede fratatt muligheten til å være med, som en direkte konsekvens av at landet er invadert.



Derfor bør sympatien og fokuset være hos Ukraina. Også hus den olympiske arrangøren.

Dessverre blir det neppe slik når IOC omsider kunngjør hva de har bestemt seg for.