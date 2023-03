MESTERE: Sigvaldi Björn Gudjonsson i skuddet for Kolstad i borteseieren mot ØIF Arendal som sikret klubbens første seriegull.

Kolstad seriemester i håndball for første gang – fullførte dobbeltriumf

(ØIF Arendal - Kolstad 23–29) Kolstad er seriemester i håndball for første gang etter å ha slått ØIF Arendal på bortebane. Storspill av Torbjørn Bergerud avgjorde kampen.

NTB

Den storsatsende klubben tok sin 19. seier av like mange mulige og kan være i ferd med å fullføre en hjemlig sesong uten tap.

Kolstad trengte bare ett poeng i onsdagens bortekamp for å kunne feire seriemesterskapet tre runder før slutt. Antydning til høye skuldre bidro til offensivt rusk innledningsvis, men bakerst sto Bergerud som en vegg.

Hans spill var hovedårsaken til at 2-1 var ØIF Arendals siste ledelse i kampen. 13 redninger i første omgang, og bare ni innslupne mål, bidro til at serielederen ledet med tre mål til pause på 9-12.

Kolstad-trener Christian Berge så sitt Kolstad-lag sikre seriegullet onsdag.

Løsnet

– Vi må slippe opp håndbrekket litt. De må våge å slippe seg løs, sa trener Stian Gomo Nilsen til TV 2 i pausen.

Han fikk det som han ville, da Kolstad stakk fra hjemmelaget umiddelbart i den andre omgangen og punkterte kampen. Ledelsen var på det meste tosifret.

Det endte med sjumålsseier.

Tronskifte

Kolstad er første trønderklubb som blir norsk seriemester i håndball for menn. Den historiske bedriften ble oppnådd i hallen der klubben for to og en halv uke siden vant sin første tittel overhodet med 34-27 over Elverum i cupfinalen. Kolstad er altså dobbeltmester.

Elverum og ØIF Arendal har dominert norsk håndball for menn og hadde sammen monopolisert seriegullet de siste åtte årene, men nå er det en ny klubb på tronen.

Torbjørn Bergerud storspilte bakerst i Kolstad-laget da seriegullet ble sikret med borteseier over ØIF Arendal.