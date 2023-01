Liverpool ute av FA-cupen - felt av kunstscoring på overtid

(Brighton – Liverpool 2–1) Liverpool er ute av FA-cupen etter praktscoring fra Kaoru Mitoma (25) på overtid.

På overtid vartet Kaoru Mitoma opp med magi. Japaneren trikset seg rundt i feltet før han brukte utsiden av foten til å sette inn 2–1-scoringen, som sendte Liverpool ut av FA-cupen. Se scoringen øverst i saken.

Liverpool hadde en skrekk-kamp sist de møtte Brighton. De regjerende FA-cupmesterne fikk en langt bedre start enn i 0–3-tapet for to uker siden. Etter en knapp halvtime ble Harvey Elliott spilt gjennom av Mohamed Salah. Alene med keeper sendte han Liverpool opp i ledelsen.

Men like før pause svarte Brighton. Etter en corner får Liverpool klarert ut i returrommet. Der sto Tariq Lamptey og klinte til. Skuddet gikk via Lewis Dunk og i mål.

Ti minutter før slutt ble Fabinho byttet inn. I en duell med Evan Ferguson kastet han seg inn og traff ankelen til unggutten. Ferguson var i smerter og Fabinho angret tydelig på taklingen ved å ta seg til ansiktet og riste på hodet.

– Det er godt å se bildene av Fabinho, som helt tydelig angrer på den taklingen, sa Viaplays kommentator Lars Tjærnås.

Det så ut til at det skulle bli omkamp på Anfield, men Mitoma, som nå har scoret fem mål på de siste seks kampene ville det annerledes. Kunstscoringen gjorde at Brighton er klare for femte runde av FA-cupen.