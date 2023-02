KJENNER HVERANDRE GODT: IOC-president Thomas Bach og president Vladimir Putin.

Norsk tordentale mot IOCs Russland-flørt: − Provoserende

IOC-medlemmene Kristin Kloster Aasen (62) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) fikk i går klar beskjed: Norske idrettsledere reagerer kraftig på forslaget om å la russiske utøvere komme inn i varmen igjen under dekke av å være «nøytrale».

Det kom frem da ledelsen i Norges idrettsforbund samlet lederne for alle landets 55 særforbund til et lukket, digitalt møte i går ettermiddag.

Med på møtet var også IOC-medlemmene Kristin Kloster Aasen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, får VG opplyst.

Jacobsen skal ha innledet med å fortelle om sin rolle på et IOC-møte nylig, der hun – som norsk utøverrepresentant – tok til orde for å starte en diskusjon om hvordan russiske utøvere kan delta i internasjonal idrett igjen Det har skapt frustrasjon i det norske idrettsmiljøet den siste uken.

Etter det VG forstår fortalte Uhrenholdt Jacobsen at det er delte meninger blant norske utøvere, og at hun derfor ikke hadde dekning for å si nei til en debatt som den IOC ønsker seg.

– Ikke lett

VG var i kontakt med Uhrenholdt sent i går kveld:

– Hva slags grunnlag har dere for å si at det er delte meninger blant norske utøvere?

– Det er delte meninger om det skal være noen sjanse i havet for at de skal komme tilbake eller ikke. Men alle har sine forbehold om hvordan det skulle skje, sier Jacobsen.

– Men det er ikke så lett. Basert på mediedekningen av denne saken og hvis jeg hadde vært hardtsatsende utøver i dag, så hadde jeg gått langt inn i hulen min i stedet, legger hun til.

På gårsdagens møte fortalte Kristin Kloster Aasen om saksgangen i IOC. Hun sa også at nøytraliteten må se annerledes ut enn sist, da Russland kom tilbake etter at det var avslørt organisert dopingjuks i landet.

DELTOK: IOC-medlemmene Kristin Kloster Aasen (t.v.) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Den gangen ble den russiske nasjonalsangen byttet ut med musikk av deres egen Tsjajkovskij, og utøverne brukte symboler med samme farger som i det russiske flagget.

– Parfymering

Kloster Aasens innlegg beroliget åpenbart ikke idrettslederne som deltok på møtet. For etter det VG forstår skal én etter én ha tatt ordet. Og ikke én person ga IOCs forslag støtte. Samtlige som snakket ønsket fortsatt russisk utestengelse.

Håndballpresident Kåre Geir Lio kalte ifølge VGs opplysninger forsøket på å la russiske utøvere operere som nøytrale for «parfymering».

– Vi vil ikke ha det! skal Lio ha sagt i plenum under møtet.

Han fikk støtte av Leif Størmer, som leder Norges orienteringsforbund.

Størmer ga uttrykk for at det er håpløst av IOC å forsøke å få Russland tilbake i internasjonal idrett, under dekke av å kalle dem nøytrale.

Og slik fortsatte det, ifølge VGs opplysninger. Basket, skyting, skiforbundet og Norges Fotballforbund messet stort sett det samme budskapet.

Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund, skal ifølge VGs opplysninger ha gitt uttrykk for at diskusjonen IOC nå legger opp til er direkte provoserende.

KRITISK: Ishockeypresident og Høyre-politiker Tage Pettersen.

Også idrettspresident Berit Kjøll var svært tydelig i sin støtte til Ukraina, og sin motstand mot det initiativet IOC har tatt.

Boikott-avklaring

Noen timer etter møtet mellom norske idrettsledere i går, stilte Uhrenholdt Jacobsen på et møte med norske idrettsutøvere. Flere hundre hadde fått invitasjon, men bare rundt 30 personer stilte i møtet.

Under møtet skal Uhrenholdt Jacobsen ha sagt at hun hadde fått spørsmål fra utøvere som lurte på hva som vil skje dersom norsk idrett velger å boikotte Paris-OL i 2024, dersom Russland tas inn i varmen igjen.

IOC-medlemmet mente det vil være et brudd på det olympiske charter, og at Norge da kan risikere utestengelse, men at norske utøvere i så fall vil kunne delta under nøytralt flagg.