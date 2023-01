Rybakina klar for semifinale i Melbourne

Jelena Rybakina (23) fra Kasakhstan fortsetter ferden mot sin første Australian Open-finale. Tirsdag slo hun Jelena Ostapenko i kvartfinalen.

Seieren endte med 6-2, 6–4 i kampen som varte én time og 19 minutter. Nå venter Jessica Pegula fra USA eller belarusiske Viktoria Azarenka for en duell om finaleplass.

– Jeg er superglad for å være i semifinalen. Det var en fantastisk atmosfære, sa Rybakina.

Kampen ble stanset på grunn av regn i det første settet og fortsatte under tak. Rybakina vant Wimbledon-turneringen i fjor. Det er hennes eneste Grand Slam-triumf. Hun er ranket som nummer 25 i verden, men kan vente seg et byks når turneringen er over.

Tidligere i turneringen slo hun blant annet ut førsteseedet Iga Swiatek. Tredjeseedede Pegula er den høyest rangerte spilleren igjen i turneringen i Melbourne.

(NTB)