Brann suser mot gull i Toppserien

Brann vant sin kamp mot Stabæk og fikk hjelp av Vålerenga: Nå er Toppserien-gullet i deres hender.

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Champions League-kapittelet er over, men vi har to bøker som fortsatt er åpne i serien og i cupen. Å få til en dobbel vil være historisk for denne byen, som spillerne er motiverte for å få til, sier Brann-sjef Olli Harder til Bergens Tidende.

Vertene Stabæk holdt lenge unna mot Brann. Kampens eneste mål kom da Therese Sessy Åsland kom til et skudd på en retur fra Stabæks keeper Sunniva Skoglund. Avslutningen traff Stabæks Selma Pettersen og gikk i mål.

– Jeg har ikke sett den om igjen, men jeg tror den hadde gått inn uansett, sier matchvinner Åsland til BT.

Bergensklubben har vunnet mot Vålerenga og spilt uavgjort mot Rosenborg. De seks resterende poengene tok de med seg fra grunnspillet.

Brann vant mot Stabæk søndag.

Thorsnes i 200

Elise Thorsnes scoret sitt 199. og 200. mål i toppserien da Vålerenga slo Rosenborg 2–0 i mestersluttspillet søndag. Det sendte Brann nærmere gullet.

34 år gamle Thorsnes scoret etter 18 og 31 minutter og sørget for jubel både i Vålerenga- og Brann-leiren.

Først satte hun inn ledermålet etter en strålende pasning fra Janni Thomsen. Samme Thomsen var også svært delaktig da Thorsnes doblet målfangsten.

Når mestersluttspillet i toppserien er halvspilt, topper Brann tabellen klart med 13 poeng. Vålerenga og Rosenborg følger nærmest. De har begge åtte poeng.

Stabæk er fortsatt poengløse på fjerdeplass.

John Arne Riises Avaldsnes tok sin første seier i sluttspillet da Tromsø ble slått hele 5-1.

Ida Mortensen Natvik scoret hattrick på en drøy halvtime. Den første nettkjenningen kom allerede etter seks minutter, før hun økte til 3-0 senere i omgangen. Hanna Dahl la på til 4-0 før pause, mens Sandra Simonsen reduserte fem minutter etter hvilen.

Ti minutter før slutt pyntet Sara Pavlovic på resultatet og økte til 5-1.

Lyn topper nedrykkssluttspillet med ti poeng etter seieren over LSK kvinner søndag.

Kamilla Melgård sendte Lyn i ledelsen mot LSK, men sistnevnte slo raskt tilbake med en scoring fra Ina Gausdal.

I andreomgang scoret Julie Jorde 2-1-målet til Lyn. Sju minutter før slutt la Anna Aahjem på til 3-1, men Emma Godø reduserte for LSK kvinner kort tid etterpå. Kampen i LSK-hallen endte 3-2 til Lyn.

Emilie Østerås sendte Kolbotn i ledelsen mot Røa med kort tid igjen til pause. I annen omgang snudde Røa kampen. Synne Vatshelle Raa og Anya De Courcy scoret målene. Kampen endte 2-1.

Åsane og Arna-Bjørnar spilte 0-0 i den siste kampen i nedrykkssluttspillet.