Tidligere NHL-spiller døde etter hjerteinfarkt

Gino Odjick er død, 52 år gammel.

NTB

Den kanadiske hockeyspilleren ble en publikumsfavoritt for sitt fysiske spill i Vancouver Canucks hvor han spilte i åtte sesonger i perioden 1990 til 1998.

Kanadieren har også spilt fire NHL-sesonger i New York Islanders, Philadelphia Flyers og Montreal Canadiens.

I 2014 ble Odjick diagnostisert med den sjeldne og alvorlige sykdommen amlydiose. Sykdommen gjør at spesielle proteiner kan samle seg i hjertet og kan forårsake hjertesvikt. Ved tidspunktet diagnosen ble påvist kunne ikke legene si noe om hvor lenge han ville leve. De skal allerede da ha advart han om at det kunne dreie seg om måneder eller uker, skriver nhl.com.

Odjick sørget for 137 poeng, 64 mål og 73 assist som NHL-spiller. Han hadde også 2567 utvisningsminutter på 605 NHL-kamper i karrieren.

Odjick vokste opp i Kitigan Zibi, et lite reservat i Quebec og er blitt hyllet for sin rolle som representant for urbefolkningen.