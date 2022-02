AVBRUTT PÅ DIREKTEN: Her føres den nederlandske TV-reporteren bort av kinesisk sikkerhetspoliti.

Journalist dyttet vekk av kinesisk sikkerhetspoliti: − Uheldig

ZHANJIAKOU (VG) En nederlandsk TV-reporter ble tvunget av skjermen på direkten av kinesisk sikkerhetspoliti under gårsdagens åpningsseremoni i Beijing.

Publisert: Nå nettopp

NOS-journalist Sjoerd den Daas rapporterte fra utsiden av OL-anlegget Fugleredet i går. På et tidspunkt får han tydelig tilsnakk av en kinesisk vakt, før han dyttes unna og sendingen blir brutt.

– Vi dyttes unna og har nettopp blitt bortvist fra enda et område, rakk Den Daas å si på direkten.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

TV-kanalen NOS understreket senere på Twitter at deres journalist var i god form. Kanalen uttrykte likevel bekymring:

– Dessverre så opplever journalister i Kina dette i økende grad hver eneste dag, skrev NOS.

Kina ligger på 177. plass på Reportere Uten Grensers liste over pressefriheten i 180 land. Ifølge organisasjonen er minst 127 journalister nå fengslet i Kina.

Mens mange snakket om hvordan Kina skulle åpne seg mot verden under OL i Beijing i 2008, så er situasjonen nå en annen: Mange eksperter forteller i stedte om hvordan landet har gått stikk motsatt vei etter at Xi Jinping tok over makten i 2012.

Utenlandske journalister har likevel blitt lovet å kunne rapportere fritt fra landet – innenfor en lukket smittevernboble – under det pågående OL-et i Kina.

Gårsdagens hendelse ble tema da IOC og arrangøren holdt sin daglige pressebrifing i Beijing søndag:

– Dette var en uheldig episode, og jeg håper ikke at det skjer igjen. Jeg tror nok noen var litt overivrig på jobb her, sa IOCs talsmann, Mark Adams.

Han understreker at NOS fikk fortsette sendingen sin kort tid etter den omtalte hendelsen.

– Jeg håper dette var et engangstilfelle. Vi forsikrer dere om at dere skal få lov til å gjøre jobben deres innenfor den lukkede boblen, sier Adams.