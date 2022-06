22 ELLER 1? Rafael Nadal kan vinne sin 22. Grand Slam-tittel på søndag. Casper Ruud kan vinne sin første.

Nadals utrolige statistikk: − Største utfordringen i sporten vår

PARIS/OSLO (VG) Rafael Nadal (36) har vært i 13 finaler i French Open og vunnet samtlige. Han har spilt 114 kamper i turneringen – og tapt tre.

Søndag skal Casper Ruud (23) forsøke å slå sitt store idol i finalen i French Open.

I 2005 spilte Rafael Nadal French Open for første gang. To dager etter at han fylte 19 år vant han finalen mot argentinske Mariano Puerta og sikret seg sin første seier i en Grand Slam-turnering.

17 år senere er Nadal den mestvinnende herrespilleren i Grand Slam-sammenheng med 21 titler, hele 13 av dem har kommet på grusen i Paris.

I løpet av nå 18 utgaver av French Open (medregnet årets) har Nadal vunnet 111 av 114 kamper, og aldri har han tapt en finale.

– Det en helt ekstrem statistikk som jeg personlig aldri tror vil bli slått. Hadde jeg skullet slå den, måtte jeg vinne hvert år til jeg er 36 år. Det er litt uvirkelig å tenke slik. Det er helt ekstremt, sier Casper Ruud på pressekonferansen etter at det ble klart at Ruud skal møte Nadal i søndagens finale.

Ruud sier han skal forsøke å unngå å tenke på Nadals statistikk.

– Jeg skal tenke at han antageligvis har litt mer press på seg enn meg. Jeg skal prøve å spille fritt, nyte øyeblikket og vite at jeg skal dele banen med en av de største legendene i idretten og prøve å spille om en Grand Slam-seier, sier nordmannen.

– Å spille mot «Rafa» i en French Open-finale er trolig den største utfordringen du kan få i sporten vår, sier Ruud.

Mats Wilander vant selv French Open tre ganger som spiller. Svensken jobber nå som ekspert for Discovery, og tror en lang kamp blir nøkkelen for Ruud.

– Han (Casper Ruud) må gjøre det til et distanserenn i langrenn. Fem timer langt. For «Rafa» på 36. Planen må være: «Jeg er 23, du er 36 og jeg skal se hvor lenge du kan holde på», sier Wilander i Eurosports studio.

Nadal slo Alexander Zverev i fredagens semifinale - etter at tyskeren måtte trekke seg med skade i slutten av andre sett:

Den 23 år gamle nordmannen sier han «trolig har sett alle» Nadals finaler i French Open, og Nadals finaleseier i 2005 skapte en livslang fan.

– Da han vant for første gang var han 19 år, så da var jeg 5–6 år og så på hjemme i stuen. Det var da jeg ble fan. Han hadde langt hår, spilte i singlet, var sterk og spilte en morsom tennis, synes jeg. Så har man forstått mer hvor legendarisk han har blitt og er i sin karriere, sier Ruud, og legger til at det trolig er far og trener Christian Ruud som er nøkkelpersonen bak at tennis ble idretten for Ruud.

17 ÅR SIDEN: Rafael Nadal vant French Open for første gang i 2005.

Info Rafael Nadal i French Open 2005: Seier (slo Mariano Puerta i finalen)

2006: Seier (slo Roger Federer i finalen)

2007: Seier (slo Roger Federer i finalen)

2008: Seier (slo Roger Federer i finalen)

2009: Slått ut i fjerde runde av Robin Söderling (Federer tok sin hittil eneste seier i French Open det året)

2010: Seier (slo Robin Söderling i finalen)

2011: Seier (slo Roger Federer i finalen)

2012: Seier (slo Novak Djokovic i finalen)

2013: Seier (slo David Ferrer i finalen)

2014: Seier (slo Novak Djokovic i finalen)

2015: Slått ut i kvartfinalen av Novak Djokovic

2016: Trakk seg med skade før tredje runde

2017: Seier (slo Stan Wawrinka i finalen)

2018: Seier (slo Dominic Thiem i finalen)

2019: Seier (slo Dominic Thiem i finalen)

2020: Seier (slo Novak Djokovic i finalen)

2021: Slått ut i semifinalen av Novak Djokovic

2022: Spiller i finalen mot Casper Ruud Vis mer

Søndagens kamp blir første gang de to spiller mot hverandre i en tellende kamp. Ruud forteller at han har spilt noen treningssett sammen, men det er Nadal som har hatt det klare overtaket der.

– Han har stort sett vunnet. Det har vært noen jevne sett, men det går alltid i hans favør. Men det er fordi vi spiller på akademiet og jeg ønsker å være snill med ham, sier Ruud med et stort smil.

På søndag er det ingen tvil - da er alvor på grusen i Paris.