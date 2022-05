I PARIS: Casper Ruud i tredjerundekamp mot Lorenzo Sonego.. Ruud vant.

Ruud brøt «forbannelse» og vant: Klar for historisk fjerderunde

PARIS (VG) (Ruud–Sonego 6–2, 6–7, 1–6, 6–4, 6–3) Casper Ruud (23) har en «tredjerunde-forbannelse» i French Open, men etter et drama på over tre timer og 20 minutter er den brutt.

Av Camilla Vesteng

Ruud var i tredje runde i French Open for fjerde året på rad. Men han har aldri kommet seg videre derfra, men lørdag kveld ble en historisk kveld for 23-åringen fra Snarøya, han slo Lorenzo Sonego og er klar for fjerde runde i Paris.

Der møter han polske Hubert Hurkacz, som slo David Goffin (7–5, 6–2,6–1) fra Belgia i sin tredjerundekamp lørdag. Polakken ser ut til å være i knallform.

– Casper spilte helt utrolig, sier Sonego til VG etter kampen.

Det ble en real fight mellom Ruud og Sonego, etter tre timers spill kjørte Ruud nedpå en energigel. Og i det fjerde gamet i femte og siste sett brøt Ruud serven til Sonego. Da fikk nordmannen et overtak som kanskje var avgjørende.

Ruud har vært i fjerde runde i Grand Slam én gang før, det skjedde i Australian Open for halvannet år siden. Men det er på grus Ruud har prestert best, og nå lever fortsatt kvartfinaledrømmen på grusen i den franske hovedstaden.

Ruud kunne heve armene mot publikum og klappe mot dem, før han gikk bort og skrev autografer.

– Det er selvfølgelig en utrolig bra følelse, og du kan si at det er litt lettelse. Det så litt mørkt ut en liten periode. Jeg startet veldig bra, men så spilte Sonego seg veldig opp og hamret inn vinnere og aggressive slag. Jeg kom litt for mye bakpå, men heldigvis er det fem sett som redder meg. Jeg klarer å bryte ham på tampen i fjerde og får en god start i femte. Det var heldigvis ikke den lengste kampen, men det er alltid spennende med femsettere, sier Ruud i et intervju vist på Discovery+.

MOTSTANDER: Italienske Lorenzo Sonego er ranket som nummer 32 i verden.

I fjor røk Ruud nettopp ut i tredje runde i en kamp over fem sett, på samme bane som lørdagens kamp.

– Jeg tenkte ikke for mye på den kampen underveis, men det har vært en motivasjon for meg å revansjere det som skjedde i fjor. Det smaker veldig godt med en slik type seier, i tredje runde igjen, hvor jeg røk ut i fjor, sier Ruud.

23-åringen fra Snarøya hadde full kontroll i første sett. På stillingen 5–2 til Ruud slapp fem-seks italienere inn på kampen, og decibel-nivået steg i taket. De veivet med flagg og brølte for alle poeng. «Lorenzo, Lorenzo» ljomet over banen, men Ruud tok første sett 6–2.

Ruud startet andre sett på samme måte, men så våknet Sonego, og den italienske heiagjengen var i ekstase: «Bravissimo». Det endte i tiebrek og det tok Sonega.

Det var en strålende ramme rundt kampen. Bane 14, den største etter de tre hovedarenaene i det praktfulle Roland Garros-anlegget, var fullsatt. Det sto flere hundre i kø for å komme inn å se da Ruud servet kampen i gang litt over klokken 1830. Arenaen badet i sol.

Men i tredje sett raknet det fullstendig for Ruud, han tok bare ett eneste game.

Sonega er strålende fornøyd med eget spill i andre og tredje sett.

– Men så gjorde Casper en endring. Han spilt utrolig. Han var så god i de to siste settene, sier Sonego til VG.

For den norske tennisstjernen slo tilbake og tok det fjerde settet.

FULLSATT: Casper Ruud (t.h.) og Lorenzo Sonego spilte for en fullsatt arena i Roland Garros-anlegget lørdag kveld.

Ruud har slått Sonego tre ganger før: To ganger i fjor og en gang i 2020.

Casper Ruud startet French Open med å slå Jo-Wilfried Tsonga, før han slo finske Emil Ruusuvuori i tre strake sett i andre runde torsdag. Neste kamp for Ruud er mandag.