Noregs skip Jostein Stordahl setter en stein i kampen mot Slovakia i Paralympics natt til søndag norsk tid.

Paralympics: Norsk seier og tap i rullestolcurling

De norske Paralympics-håpene i rullestolcurling vant 9-3 mot Slovakia i sin andre kamp i Beijing natt til søndag, men måtte tåle sitt første tap mot Sør-Korea.

Av NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Norge innledet turneringen med 7-5 mot Storbritannia lørdag, men nullen i tapskolonnen holdt bare i to kamper. Søndag kveld lokal tid ble Sør-Korea for sterk og vant 9-4.

Sørkoreanerne kom godt i gang og ledet 2-0 etter første og 5-2 etter fjerde omgang. Norge skapte spenning ved å redusere ledelsen til 5-4 etter seks omganger, men fire sørkoreanske poeng i den sjuende omgangen avgjorde kampen.

Mot Slovakia tok Norge første poeng i kampen og festet grepet ytterligere ved å vinne også tredje og fjerde omgang. Godt norsk spill, kombinert med enkelte feil fra det slovakiske laget sørget for forspranget.

Slovakia, som vant sin første kamp 9-3 over USA, kom sterkere tilbake og skaffet seg tre poeng i femte omgang. Norge slo deretter tilbake med tre poeng i sjette og to poeng i sjuende omgang. Dermed ble resultatet 9-3 til Norge, og det var ikke behov for å spille den åttende omgangen.

Etter søndagens kamper er Norge på delt 3.-plass med to seirer og ett tap. Canada (3 kamper) og Sverige (2) er eneste ubeseirede lag. De fire beste etter avsluttet grunnspill går til semifinaler.

Mandag spiller Norge mot Estland og USA.