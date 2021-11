MOTGANG: Håvard Lorentzen (29) tok VM-sølv på 500 meter i 2019, etter OL-gull og OL-sølv ett år tidligere. Rett etter VM på hjemmebane i februar 2020 (bildet) ble han corona-syk - etter å ha slitt med en hofteskade.

Fødselsspenning for Lorentzen: − Drar ikke hvis den er i gang

STAVANGER (VG) Regjerende OL-mester Håvard Lorentzen (29) håper samboer Hege Bøkko (30) nedkommer med parets første barn før han reiser til verdenscupløpene i USA og Canada neste uke.

Av Øystein Jarlsbo

– Intet nytt, annet enn at hun ligger i magen. Jeg håper hun kommer ut snart. Det er termin neste fredag, svarer gullmedaljøren på 500 meter i Pyeongchang 2018 på spørsmål om «ståa i farskapet».

Noen måneder etter OL i Sør-Korea - der begge deltok - bekreftet Håvard Lorentzen og Hege Bøkko at de var blitt kjærester. Hege Bøkko la opp som aktiv for halvannet år siden. Håvard Lorentzen starter verdenscuphelgen på hjemmebane i Stavanger denne helgen med 1000 meter fredag kveld, tett fulgt av høygravide Hege Bøkko som ekspertkommentator sammen med kommentator Eirik Koren for V4.

Hege Bøkko SMS-forteller - etterfulgt av en svett emoji - at hun har barnestol og fødebag klar i bilen, og legger ikke skjul på at hun er spent på hvordan hun vil takle påkjenningen med å sitte tre dager i kommentatorboksen.

– Det ville vært artig med fødsel live på TV. Det skulle tatt seg ut, kommenterer Håvard Lorentzen - vel å merke spøkefullt.

Førstkommende onsdag skal Håvard Lorentzen etter planen reise fra Bergen til USA sammen med Sverre Lunde Pedersen. Men skulle det vise seg at jentebarnet gir tegn om å ville komme til verden tidligere enn antatt, er han forberedt på å utsette turen til verdenscupløpene i Salt Lake City (3.-5. desember) og Calgary (10.-12. desember).

– Plutselig er hun der. Jeg har bestilt flybillett slik at jeg kan endre avreise. Jeg drar ikke til flyplassen hvis fødselen er i gang, bekrefter han.

Den vordende far påpeker dog at «den første» ofte går på overtid, og at han så å si vil være i gang med world cup-helgen «over there» hvis det for eksempel skulle gå fem dager på overtid. Muligheten hans for å vente veldig lenge er med andre ord minimal.

Rent sportslig venter han på å finne tilbake til skøyteløperen han var for rundt fire år siden. Da vant han alt som var, inkludert OL-gull på 500 meter, OL-sølv på 1000 meter og VM-tittelen i Kina umiddelbart etter jubeldagene i Sør-Korea.

– Etter hofteskaden har jeg ikke gått like gode svinger som før. Det har nok skadet toppfarten min mer enn jeg har trodd. Jeg må fremdeles jobbe med å finne godfølelsen der, sier han.

Da hoften smertet tilla han seg uvanen å sette ned venstrefoten litt annerledes enn før skaden inntraff. Det ble senere til en vane, som han uttrykker det. Han forsøker fremdeles å korrigere den.

– Men du er fortsatt regjerende OL-mester?

– Ja, jeg har litt å forsvare der. Det er et vanvittig tøft startfelt på 500 og 1000 meter. Jeg må være min beste versjon for å hevde meg. Jeg tror 1000-meteren er mest realistisk med tanke å være helt i toppen, svarer han.

Han mener det er nær urealistisk å matche det Tingyu Gao (23) - OL-bronsemedaljevinner i 2018 - viste da han vant den første 500-meteren i verdenscuppremieren for en uke siden. Kineseren gikk 100-meteråpningen på 9,32 sekunder, et halvt sekund kjappere enn Lorentzen - som endte på 10. plass med 34,97 (Gao 34,26, banerekord).

På spørsmål om han er spent på 1000-meteren her fredag, på bakgrunn av den han gikk i Polen - 1.09,55/10. plass - svarer han ja, fordi forholdene var dårlige og han da - i motsetning til nå - gikk 500 meter rett i forkant av den dobbelte sprintdistansen.