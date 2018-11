KLAR FOR KAMP: Linda Hofstad Helleland er nå nominert av den norske regjeringen til toppjobben i Verdens Antidopingbyrå. Maktkampen der er opphetet. Foto: Hallgeir Vågenes

Bedt om å forlate Wada-posisjonen av motkandidaten

2018-11-10

Linda Hofstad Helleland ble i går nominert til presidentjobben i Verdens Antidopingbyrå av regjeringen. Da hadde motkandidaten Witold Banka allerede kommet med kritikk av den norske politikeren.

Publisert: 10.11.18 08:52

Fredag kveld ble nominasjonen av Helleland klar etter at statsminister Erna Solberg gjorde dette klart i en pressemelding.

– Min regjering og jeg nøler ikke med å tilby Linda vår fulle støtte til å lede Verdens Antidopingbyrå når vi går inn i en ny alder for antidoping, klargjorde statsminister Erna Solberg.

Dermed er det klart at Helleland skal utkjempe kampen om topposisjonen i dopingkampen, mot den polske sportsministeren Witold Banka.

Kritisk

BBC-redaktør Dan Roan skrev i går på Twitter etter nominasjonen:

«Den kommer etter at Polens sportsminister Witold Banka oppfordret Helleland å trekke seg som visepresident i Wada».

For hennes polske motkandidat mente i går ifølge Inside The Games at Helleland nå ikke lenger burde være i hennes nåværende posisjonen som visepresident i Wada under valgkampen. Han mener det vil sikre et mer rettferdig valg neste år. Da velges presidenten i det omstridte antidopingorganet av et 38 medlemmer stort styre som består av et likt antall representanter fra myndigheter og fra idretten.

Banka kom også med flere kritiske bemerkninger rettet mot Helleland, blant annet at hun deltok på et antidopingmøte i Det hvite hus forrige uke og at det brøt med alle prinsipper for god ledelse i Wada. Hellelands deltagelse skal ha blitt forsøkt stoppet av nåværende Wada-president Craig Reedie.

Nominasjonen i går kom også etter at idrettspresident Tom Tvedt i et intervju med VG i september gjorde det klart at norsk idrett ikke skulle jobbe aktivt for å fremme Hellelands kandidatur.

Senere fikk han Tvedt kritikk for ikke å ha frontet støtte til Helleland i Russland-saken. Den norske visepresidenten i Wada var klar motstander av å godkjenne Russlands antidopingarbeid, etter alle skandalene, og dermed slippe dem for fullt tilbake i idretten igjen. I går sendte Idrettsforbundet ut en pressemelding der de støttet nominasjonen av Helleland.

Splittelse i Wada

Valgkampen kan bli av det tøffe slaget etter splittelse og bråk blant antidopingtoppene. Maktkampen i Wada har kjølnet til den siste tiden.

* I forrige uke var Helleland i et antidopingmøte i Det hvite hus. Dette skal Wada-president Reedie ha forsøkt å hindre Helleland fra å delta.

– Når jeg som visepresident, styremedlem Clayton Cosgrove, utdanningskomitéleder Edwin Moses og utøverkomitéleder Beckie Scott var invitert, så sier det litt om hvordan de ser på ting, når de sier at ingen fra WADA var invitert, sa Helleland da VG tok kontakt.

* Deretter ble også klart at det var kommet et forslag til Wada om at president må være minst 45 år og ha masterutdanning. Et slikt vedtak ville rammet Hellelands kandidatur.

– Åpenhet koster, fastslo da Helleland overfor VG.

Men i går etter nominasjonen ble det gjort klart gjennom en talsmann i Wada at noen aldersregel ikke skal behandles.

* Helleland har helt klart tatt utøvernes side i dopingkampen. Lederen av utøverkomiteen Beckie Scott fortalte i oktober om hvordan hun skal ha blitt utsatt for «mobbing» under Wada-møtet der det ble bestemt at Russland skulle tilbake for fullt i idretten.

Det fikk Helleland til å reagere på Twitter.

– Slik oppførsel er aldri akseptabel. Nå er det tid for å vise lederskap. Det er tid for å forstå én av grunnene til at WADA-styret eksisterer: For å respektere og beskytte utøverne. Og lytte til deres synspunkter. Det finnes ikke rom for mobbere.

Wada innrømmet overfor BBC at det gikk hett for seg på møtet.