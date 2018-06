SUPERPAR: Erik Karlsson er kaptein i Ottawa Senators i Canada. Her er han sammen med sin kanadiske kone Melinda i fjor. I mars i år fikk de en dødfødt sønn. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kona til svensk NHL-stjerne hevder hun ble hetset av lagkameratens kjæreste etter dødfødsel

Publisert: 13.06.18 10:41

SPORT 2018-06-13T08:41:41Z

Kona til NHL-kapteinen Erik Karlsson (28) skal ha blitt utsatt for grov hets fra kjæresten til en lagkamerat av den svenske ishockeystjernen etter at hun fikk en dødfødt sønn. Nå har Melinda Karlsson (31) søkt rettsapparatet om beskyttelse.

Kanadiske Melinda Karlsson (tidligere Currey) og Erik Karlsson, regnet som en av de beste backene i verdens beste ishockeyliga NHL , mistet sitt første barn 19. mars i år. Axel Michael døde i mors liv.

Monika Caryk, som skal ha vært i et forhold med Karlssons lagkamerat Mike Hoffman (28) i 10 år, blir beskyldt for å ha plaget paret fra de offentliggjorde at de ventet barn i november i fjor, og frem til 4. mai i år. Da leverte Karlsson inn et krav om beskyttelse fra Caryk, skriver ottawacitizens.com .

Caryk, som har en bachelorgrad i kriminologi, skal ha plaget Karlsson gjennom ulike kontoer i sosiale medier. Flere av disse skal nå være slettet.

«Monika Caryk har ytret flere ganger at hun ønsker mitt ufødte barn dødt. Hun har også ytret at hun ønsket jeg var død, og at noen burde ødelegge bena til mannen min for å stoppe hans karriere», sier Melina Karlsson i et vitnemål til retten.

Ifølge Karlsson skal Caryk ha publisert flere enn tusen negative og nedsettende kommentarer om henne.

Tirsdag ettermiddag ble Hoffman konfrontert med situasjonen. Han hevder ifølge Ottawa Citizen at hverken han eller kjæresten Monika Caryk - med «150 prosent» sikkerhet - «er involvert i noen av beskyldningene» som er blitt fremlagt.

Det hele toppet seg da Erik Karlsson la ut et bilde av sønnens fotavtrykk på Instagram og skrev en takk og kjærlighetserklæring til sin dødfødte sønn.

– Du er et forferdelig menneske

Bildet fikk over 10.000 kommentarer. En kommentar skilte seg ut. @sandydandy45 skrev: «Jeg har vondt av babyen, han hadde ikke en sjanse med Melinda som tok smertestillende preparater hver dag».

Erik Karlsson svarte kjæresten til lagkameraten umiddelbart og skrev at hun hadde opprettet falske kontoer, og at hun hadde plaget ham og kona i månedsvis.

En av de største

Nå er det tid for NHL-klubbene og kjøpe og selge spillere. Etter ni sesonger i Ottawa Senators regnes Karlsson som en av de største spillerne i klubbens historie.

Han skrev en syvårskontrakt med klubben i 2012, verdt 400 millioner kroner.

Hoffman skrev en fireårsavtale verdt 160 millioner kroner i 2016.

Nå spekuleres det i om Hoffman eller Karlsson må eller ønsker å forlate klubben. Før denne saken ble offentlig kjent, har en overgang for Karlsson lenge vært et av de heteste ryktene i NHL.