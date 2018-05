X GAMES-PROFIL: Silje Norendal, her under OL i Pyeongchang i februar, gjør seg klar til X Games på hjemmebane og Fornebu. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Norendal om planene etter karrieren: Håper på «Olafsen-effekten»

Publisert: 19.05.18 09:25

Snowboard-profilen Silje Norendal (24) sier hun overhodet ikke har tenkt til å legge opp ennå – men hun har fortsatt planene klare for dagen det skjer.

– Jeg har tenkt en del på det og ser for meg en jobb som er litt «A4» og gjør at jeg kan være litt mer hjemme, men samtidig noe spennende og kreativt, så jeg ikke bare er hjemme.

Slik oppsummerer Norendal, i korte trekk, hvilke tanker hun har om veien videre når snowboard-karrieren en dag er over. Hun har allerede besluttet at vinterens OL var hennes siste og har siden det fått utallige spørsmål – inkludert av VGs utsendte – om datoen for karriereslutt er satt.

– Jeg tar det litt sesong etter sesong, men akkurat nå er jeg kjempemotivert for den sesongen som kommer, sier hun foran sesongavslutningen med X Games Norway.

Promotør

24-åringen har en godt besøkt Instagram-konto med over 350.000 følgere og er godt vant med å promotere seg selv. Nettopp derfor kan hun se for seg å promotere andre i fremtiden.

– Det kommer til å være noe innen PR eller markedsføring, litt sånn som du jobber hver dag som utøver, men for noen større bedrifter. Vi får se akkurat hvor jeg ender opp, men jeg har noen år på å finne ut av det, sier Norendal.

På spørsmål om den folkekjære snowboarderen kunne tenke seg å slå følge med sin tidligere lagvenninne Helene Olafsen inn i TV-bransjen, er hun mer skeptisk og mener hun har vært nok foran kamera når den tid kommer.

– Men det er jo moro det som har skjedd med Helene, hun har fått mye tilbud etter karrieren og gjort mye kult som har ledet henne i denne retningen. Jeg håper jo at det samme kan skje med meg, bare ikke akkurat inn i TV-bransjen, sier hun.

Et ord hun gjentar flere ganger i løpet av intervjuet er at hun ønsker noe «normalt». OL-sesongen har ført til lange perioder borte fra sin samboer Alexander Bonsaksen, som til vanlig spiller ishockey i Tyskland, og sommerferien betyr at de endelig får en lengre periode sammen.

Norendal forteller at de både skal surfe i Portugal, i bryllup i Spania og slappe av hjemme på Majorstua.

Motflyt

For det har vært en tøff sesong på flere måter. OL endte med «noe så stusslig som en fjerdeplass» for Norendals vedkommende og det nylig avsluttede ishockey-VM ble alt annet enn en opptur for Bonsaksen og hockeyguttas del.

– Han er en veldig god støtte for meg der og jeg liker å tro at jeg er det samme for han, sier Norendal om hvordan de holder hverandre oppe i motgang.

Det er duket for sesongens aller siste arrangement når X Games starter i Oslo denne pinsehelgen og våre største brett- og skistjerner skal i aksjon i Big Air på Fornebu lørdag. Norendal avslører at hun har lært seg et nytt triks den siste måneden og håper det skal ta henne opp på pallen.

PS ! NRK-streiken gjør at dekningen rundt X Games blir noe begrenset, men sendingen skal gjennomføres som planlagt og det er også mulig å streame på Viafree.