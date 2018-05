Nytt finaletap for Casper Ruud

Publisert: 13.05.18 13:49 Oppdatert: 13.05.18 14:09

(Pedro Sousa - Casper Ruud 6-0, 3-6, 6-3) For andre gang på to uker gikk Casper Ruud (19) på et finaletap i Challenger-turneringen.

Søndag tapte Ruud finalen mot hjemmehåpet Pedro Sousa 2–1 i sett i finalen i Braga.

Ruud fikk en marerittaktig start på kampen med å tape første sett 6–0. I sett nummer to slo han tilbake med å vinne settet 6–3, men i siste viste portugiseren styrke med å ta settet 6–3, og påførte dermed Ruud nok et finaletap.

Dette var Ruuds tredje ATP-finale totalt, hans eneste seier kom i Sevilla i 2016.

Fakta Casper Ruud Født: 22. desember 1998 (19 år)

Høyde: 183 cm

Premiepenger som proff (singlespill): 124.868 dollar (litt over én millioner kroner).

Høyeste ATP-ranking: 108 (juni 2017).

Nåværende ATP-ranking: 174

Spilte sin tredje ATP Challenger-finale. Vant i Sevilla i 2016, og tapte i Italia for to uker siden.

Det forrige finaletapet kom i slutten av april. Da tapte Ruud 2–0 i sett mot Gianluigi Quinzi i Italia.

Klatrer på rankingen

Tennis-Norge.com forklarer at Ruud uansett har sikret seg et solid byks på rangeringsstigen: Finaleplassen gir ham 48 ATP-poeng, trolig vil det gi en 153. plass når den ferske rankingen publiseres mandag. For øyeblikket innehar Ruud 174. plassen på verdensrankingen.

Søndagens finalemotstander, Pedro Sousa, var foran turneringen ranket som nummer 144 i verden.

Har spilt god tennis

Selv om Ruud trolig er skuffet over nytt finaletap er det også mye positivt å ta med seg fra Portugal.

I semifinalen vant han overlegent over Alex de Minaur - rangert som nummer 109 i verden.

– Dette er nok den beste matchen jeg har spilt på en god stund, kanskje til og med i hele år. Jeg har hatt mange bra seirer, men ingen der jeg har hatt så god kontroll, sa Ruud selv til VG etter den knusende semifinalen.

Nå venter det Ruud en ny Challenger-turnering i Tyskland før han skal begi seg ut på kvalifisering til selveste Roland Garros.