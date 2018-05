Casper Ruud: – Klarte å hente krefter dypt nede

Publisert: 28.05.18



(Jordan Thompson – Casper Ruud 1–6, 4–6, 6–2, 6–4, 3–6) Casper Ruud (19) fikk en knallåpning i sin første førsterundekamp i det åpne franske mesterskapet og gikk til andre runde i Paris etter å ha avgjort på nær suverent vis i femte sett.

–Han fightet bra tilbake. Jeg ble litt sliten etter de to første settene, men klarte å få kreftene tilbake i det avgjørende settet, sier Casper Ruud i et intervju på Eurosport.

– Jeg var litt på bakfot i tredje og fjerde sett, men klarte å hente krefter som var litt dypt nede, tilføyer han.

Casper Ruud møter spanjolen Albert Ramos-Viñolas (30), ranket som nummer 30 i verden, i andre runde. Kampen spilles onsdag. Det er første gang siden 2001 at en nordmann går videre til andre runde i det åpne franske mesterskapet. For 17 år siden het han Jan Frode Andersen (45). I samme turnering røk Casper Ruuds far, Christian Ruud (45), ut i første runde, og la opp som proff.

Casper Ruud hadde kvalifisert seg for en Grand Slam-turnering i tennis – det åpne australske mesterskapet i januar – foran førsterunde-premieren i French Open i Paris.

Starten på mandagens kamp kunne knapt blitt bedre for den norske tenåringen. På grusen i Roland-Garros knallet han til med 6–1 i første sett, før Jordan Thompson (24) ytte ham litt mer motstand i den andre settet på bane fem.

Men ikke mer enn at Casper Ruud, ranket som nummer 157 i verden, ledet 2–0 og bare trengte å vinne ett sett av de tre gjenstående for å ta seg til andre runde onsdag.

Avansement ville bety 45 ATP-poeng og ytterligere 300.000 kroner inn på konto fra French Opens budsjett for pengepremier (totalt rundt 300 millioner).

Men så slo høyere rankede (91) Thompson tilbake.

– Ja, skummel motstander. Han spiller litt bedre og bedre hele tiden, mente Eurosports kommentatorer om Thompson rett før Casper Ruud vant første game i sett fire.

Jordan Thompson, som angivelig ville ha satset på rugby om han ikke hadde falt for racketen, servet inn 1–1 i kjølvannet av at Casper Ruud var blitt mektig irritert over dommeren. Ruud mente en ball var «fem centimeter ut», men dommeren ville ikke ta turen ned fra sitt sete for å se på saken.

Irritasjonen gjorde Ruud godt. Nærmest brutalt vant han sitt påfølgende servegame – og initiativet? Det var spørsmålet. Da kampklokken viste to timer, utlignet imidlertid Thompson – før Casper Ruud en dobbeltfeil i serven.

Uten at han umiddelbart lot seg affektere: Et par strøkne returer ned på linjen hos Thompson. Før han dessverre gjorde det. Thompson brøt Ruuds serve og gikk opp til 3–2. Det var oppgjørets 13 servebrudd.

– Da hadde han full kontroll og spilte tungt og sikkert, sa Eurosportkommentatorene om kampbildets endring fra første til det man nå kunne se med norske øyne i det fjerde.

–Litt inne i en blindgate her nå, Casper. Blir litt kort i returspillet, tilføyde de.

Ruud måtte løpe mer enn han muligens hadde godt av. Applausen fra rundt 250 tilskuere på en av de mindre av totalt 18 baner på Roland-Garros tilfalt Ruud da han servet på 3–5, forbannet en ball med utbruddet «dååårlig!» – men holdt liv i settet foran Thompsons serve.

Det tok australieren livet av ganske kjapt.

Klart for femte og avgjørende sett, som var truet at mørke skyer og regn over Paris. Casper Ruud virket på sin side lys til sinns da han «blankt» servet seg til 2–1, blant annet etter utmerket spill ved nett. Han fortsatte – delvis – i Thompsons serve, som drepte Ruuds håp om et serve-break med ett serveess.

Nordmannen måtte slite for å ta hjem 3–2 i egen serve, og gikk offensivt til nettet i australierens serve. Og brøt Thompsons serve til 4–2. Her var sjansen, for å si det mildt. Den tok han vare på. Opp til 5–2, ganske greit.

Før han dundret matchballen inn i egen serve: Thompsons retur i nettet.