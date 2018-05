GRANÅSEN MÅ BYGGES OM: Det vil koste rundt en halv milliard å bygge VM-anlegg for hopp i Granåsen. Her er Robert Johansson under Raw Air i Granåsen i mars i år. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

I kveld avgjøres VM-kampen: Dette taler for og mot Trondheim

Publisert: 17.05.18 13:57

Nå er det siste nedtelling: I kveld blir Trondheim eller Planica arrangør av ski-VM i nordiske grener i 2023.

Cirka klokken 1830 i kveld (torsdag) blir det avgjort om Trondheim igjen skal arrangere ski-VM. Byen hadde suksess som VM-vertskap i 1997. Nå er Planica konkurrent.

Begge tapte for Oberstdorf i kampen om VM i 2021 .

Trondheim mer på hugget

Birger Løfaldli er kommentator i Adresseavisen. Han er på plass i Hellas hvor FIS (det internasjonale skiforbundet) har kongress.

Han lister opp tre grunner til at Trondheim får VM:

** De har gjort en bedre jobb enn Planica her på kongressen. De har vært mer på hugget. De har gjort et bedre forarbeid med stand og kommunikasjon. Det er et fortrinn.

** I Norge blir VM en gedigen folkefest.

** Hovedargumentet de bruker selv, er at nå blir det to mesterskap på rad i mellom-Europa. (Seefeld og Oberstdorf).

I følge Løfaldli taler dette mot Trondheim foran avgjørelsen i kveld:

** Planica har søkt flere ganger enn Trondheim. Planica søker for fjerde gang, Trondheim for andre.

** Planica har anleggene klare. Der kunne VM blitt arrangert i dag. I Trondheim må man bygge for en milliard.

** Det er et behov for å spre idretten. Det er et stort behov for det i Slovenia. Nå har man mulighet til å vise det frem i Planica.

Håper på Planica

Tidligere OL- og VM-mester på sprint Ola Vigen Hattestad er i Planica og følger samboeren Katja Visnar på samling.

– Langrenn er en liten idrett her, så de kunne trengt en «boost». Med VM kunne de vist frem sporten sin, det er noen her som ikke vet forskjellen på skiskyting og langrenn, sa Hattestad til VG onsdag.

Han innrømmet at han heier på Planica denne gangen.

– Folk her tror Trondheim vinner, men alle håper veldig på Planica. De frykter at et tredje mesterskap på rad i mellom-europa skal ødelegge. Og Norge er en stormakt her som kan påvirke valget, i denne sammenheng er Slovenia små, sa Hattestad.

PS! Slovenia har aldri arrangert VM på ski. Oslo arrangerte ski-VM for syv år siden.

