NEST SISTE RENN: Marit Bjørgen, her fra femkilometeren under NM i Alta i begynnelsen av april. Det ble hennes nest siste konkurranse blant Norges-eliten. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Bjørgen vil ikke bli ski-politiker: – Mye spill og kamp om posisjoner

Publisert: 26.04.18 11:09

Marit Bjørgen (38) er lansert som norsk kandidat til toppvervet i FIS council. Men skal man tro hovedpersonen selv er det foreløpig en helt uinteressant karrierevei.

På VGs spørsmål under Trondheim Skishow den 11. april om hva hun tenker om en karriere som idretts- eller ski-politiker nå som en enorm langrennskarriere er over, svarte Bjørgen tydelig «nei, det vil jeg ikke». På spørsmål om hvorfor, svarte 38-åringen følgende:

– Det er ikke interessant for meg nå. Jeg har akkurat avsluttet karrieren og har ikke mye kunnskap om idrettspolitikk. Utenfra ser det ut som om det er mye spill og kamp om posisjoner. Jeg tror ikke jeg passer helt inn der.

VG har vært i kontakt med Bjørgen via manager Guri Hetland. Hun sier Bjørgen i dag fortsatt står for det hun sa.

Intern uenighet

Bakteppet for spørsmålene var at Bjørgen i midten av mai er en del av en norsk delegasjon som reiser til FIS -kongressen i Hellas. Skidronningens mål: Hjelpe Trondheim om å vinne kampen mot slovenske Planica om ski-VM i 2023.

Spørsmålene til Bjørgen har blitt enda mer aktuelle en drøyt to uker etter at de falt under rennet i Granåsen i Trondheim. Skistyret innstiller skipresident Erik Røste til FIS Council, som er det øverste organet i Det internasjonale skiforbundet (FIS). VG vet at det har vært intern uenighet om prosessen som førte til innstillingen av Røste. Han skal også ha lansert seg selv.

Vil ha VM til Trondheim

Deler av kritikken har også handlet om at flere mener en kvinne bør løftes frem til vervet i FIS. Både Dagbladets kommentator og tidligere kulturminister og nåværende likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland, ønsket Marit Bjørgen .

Men karrieren som «ski-lobbyist» blir kortvarig, dersom man skal tro Bjørgen. Det blir bare jobbing med VM-søknaden i første omgang.

– Jeg har lyst til å være med å bidra til at vi får VM i Trondheim. Jeg skal snakke positivt om Trondheim, Granåsen og Trøndelag. Er det et sted man kan lage folkefest, så er det i trøndelag.

Samboer Fred Børre Lundberg sier at Bjørgen «sikkert kunne jobbet som ski-politiker», men vil ikke snakke på hennes vegne.

– Det er viktig å få landet litt nå, før man hopper på noe nytt og man mener veldig mye. Det er fornuftig. Så får vi se om hun bli ski-politiker etter hvert, sier han.

Bør bruke tilstrekkelig tid

Nettopp Bjørgen-manager Hetland har også vært lansert som en av de sterkeste kandidatene til den nye stillingen som langrennssjef i Norges Skiforbund. Men hun vil ikke si så mye om hverken dét, eller om Hetland selv mener hun burde vært en kandidat til FIS Council.

– Jeg mener Ski-Norge bør sørge for å bruke tilstrekkelig tid på å finne riktige personer for viktige internasjonale verv, sier hun til VG.

– Gjennom en god, grundig og åpen prosess må de beste kandidatene velges, uavhengig av kjønn. Samtidig er det viktig at man i idretten, som ellers i samfunnet, er opptatt av bredde og mangfold når det rekrutteres, sier Bjørgens manager.