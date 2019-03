GENERØS: Daniel Kjørberg Siraj på en pressekonferanse med spillere fra Toppserien i 2017. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Satser tungt på kvinnefotball: Ingen dumsnill donor

Er OBOS-bossen bare en ivrig og sjenerøs forkjemper for likestilling? Eller har han skjønt noe flere i næringslivet burde forstå?

Når man ser hva en stor aktør i noe så tradisjonelt maskulint som byggebransjen kan bety for likestilling i fotballen, er det jammen meg håp andre steder også.

Noen sannheter har tilsynelatende vært opplest og vedtatt i norsk idrett. Én av dem er det angivelig manglende kommersielle potensialet knyttet til jenter og kvinner som spiller fotball.

Eller var det kanskje ikke slik likevel?

Hvis du som selskap kan knytte varemerket ditt tett opp til en viktig verdikamp, slik at du både utgjør en reell forskjell og blir kjent for å være den som gjør nettopp det, er ikke det da en gigantisk vinn-vinn-situasjon?

I møterom “M4” på Ullevaal stadion var det meste som kunne krype og gå av ledende idrettspersonligheter samlet på kvinnedagen, for å ta opp en rekke temaer.

Der var det interessant hvordan Daniel Kjørberg Siraj messet om handling fremfor handlingsplaner, på en dag der nye tall viser at det går fremover, men fryktelig sakte, i toppen av norsk idrett.

Fortsatt er mer enn tre av fire ledere i særforbundene menn.

Det samme gjelder fem av seks kandidater til å bli idrettspresident i neste periode.

OBOS-sjefen fremsto ikke veldig fornøyd med forandringstempoet, og ga forsamlingen en leksjon om handlekraft.

Daniel Kjørberg Siraj fortalte med snert om hvordan han har gått frem hva gjelder kjønnsbalanse i styringen av selskapet han leder.

Bakteppet for OBOS’ bidrag til kvinnefotball er at sjefen ble sint over det han opplevde som nedlatenhet og håpløse holdninger.

Nå har Kjørberg Siraj over tid vært en viktig stemme for like rettigheter, og boligbyggeren er blitt en viktig støttespiller for utvikling.

OBOS gikk inn som generalsponsor for Toppserien fra 2018, har utvidet satsingen til Sverige, støtter både topp og bredde, og bekjentgjorde nylig en opptrapping. Ifølge selskapets hjemmeside dreier dette seg om til sammen 100 millioner kroner over fire år fremover.

Nylig kom konsernet ut på nummer to på en såkalt SHE-indeks, som handler om hvordan de scorer på likestilling på ulike felt.

Er så denne Kjørberg Siraj bare en supersnill og likestillingsivrig donor, som tilfeldigvis styrer et milliardkonsern?

Eller har han rett og slett en teft og en evne til se forbi stereotype oppfatninger?

Ingenting er bedre enn om denne satsingen også er en kommersiell vinner, for et selskap som også har en bunnlinje å tenke på.

Ada Hegerberg er ikke akkurat den minst populære utøveren vi har. Å være en aktør som knyttes opp mot en kamp for like rettigheter, vil trolig være enormt omdømmebyggende for en aktør som OBOS.

Det har verdi.

Når du i tillegg driver i akkurat denne bransjen, der mange interessenter både er opptatt av fotball og hvor de skal bo, er det mulig å argumentere for at Kjørberg Siraj både er samfunnsnyttig og økonomisk smart.

Var det noen som sa at likestilling ikke er en vinnersak?