NÆRT FORHOLD: Mohammed Abu mener Ronny Deila er som en far for ham. Her fra tiden i Strømsgodset i 2012. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Abu roser Deila: – Ikke enkelt å komme fra Afrika til Norge

VALLE (VG) Vålerengas nysignering Mohammed Abu (26) omtaler Ronny Deila som en far og takker VIF-sjefen for å ha åpnet hjemmet sitt for ham i en vanskelig tid.

– For en ung gutt fra Afrika, som kommer til Norge for første gang, er det ikke enkelt. Og det var han som tok meg inn i hjemmet sitt sammen med familien sin, sier Vålerengas Mohammed Abu når VG møter ham etter hans første kamp på Intility Arena.

Den kampen endte med 3–0-seier, klubbens første seier siden mai, og Abu storspilte på midtbanen.

– Det var veldig viktig for meg å spille en god kamp når Ronny har gitt meg tillit og tatt meg inn her, sier Abu, som ble klar for Oslo-klubben 10. august.

Han har vært i Norge tre ganger tidligere, alle tre gangene var i Strømsgodset. Og det var der han utviklet et spesielt forhold med daværende Godset-trener Ronny Deila . Han var også mye av grunnen til at Abu nå valgte å signere for Vålerenga.

– Jeg kjenner Ronny så godt. Han viste meg mye den første gangen jeg kom til Norge, og det husker jeg godt. Han har spilt en stor rolle i min karriere, sier Abu.

– Han er som en far for meg. Da jeg kom til Norge for første gang tok han og familien hans meg inn i deres hjem. Jeg var alltid sammen med Ronny. Han tok meg med på trening, lagde mat til meg og alt. Han lærte meg å lage spaghetti bolognese. Så, som jeg sa, er han som en far for meg, fortsetter 26-åringen.

Ble en del av familien

Da Abu kom til Norge for første gang var han 18 år. Det var ifølge ham selv ingen enkel opplevelse, men Deila tok unggutten inn i varmen, fikk ham til å blomstre som fotballspiller og lot ham bli en del av familien.

– Jeg setter veldig stor pris på ham, og jeg er veldig glad for å ha Ronny som trener igjen, forteller Abu.

– Han har vært en av nøkkelpersonene i min karriere. Når jeg spiller for ham føler jeg meg komfortabel og jeg føler meg som hjemme. Det er en god følelse. Jeg er veldig glad, sier Abu.

Og han så meget komfortabel ut i sin første kamp på Intility for Vålerenga forrige søndag. Den kampen ble en etterlengtet opptur for et Vålerenga som har vært inne i en tung periode.

Deila selv var fornøyd med innsatsen den nye spilleren leverte mot Tromsø.

– Det er en klassespiller. Han gjør en kjempekamp. Vi har en solid treer på midten der nå, og det gir en helt annen trygghet til resten av laget, sier Vålerenga-treneren.

Søndag venter en ny stor utfordring for Abu, Deila og Vålerenga: Da kommer serieleder Brann på besøk til Valle.

– Snur det for Vålerenga nå etter seieren mot Tromsø?

– Ingenting kommer av seg selv, nå må vi fortsette på det vi har og må opp på vårt beste skal vi slå Brann, svarer Deila.

