SPENNENDE BROR: Årgangstoppen Born In The U.S.A., som har tjent over to millioner kroner med ni seirer og to annen på 15 forsøk, har en lovende lillebror i form av 3-årige Eye Of The Tiger. Sistnevnte er ubeseiret på sine to starter hittil. Gode Born In The U.S.A. tapte kun knepent i EM i sin sin siste start i fjor. Foto: Eirik Stenhaug

Kveldens travtips: V75-bankeren fortsatt ubeseiret?

Publisert: 15.08.18 08:45

SPORT 2018-08-15T06:45:07Z

Eye Of The Tiger har vunnet lett i begge sine starter hittil i karrieren og kan være et bankeralternativ i V76-innledningen.



Men VGs travekspert, Anders Olsbu, velger å gardere.

– Udjus-Hanssen-traveren møter klart skjerpet motstand og kommer ikke til duk og dekket bord. Men de aller verste konkurrentene har vært uheldige i sportrekningen. Dermed kan det være dags igjen for lillebroren til årgangstoppen Born In The U.S.A., sier Olsbu.

Dagens banker:

Ingen , men det ubeseirede 3-årstalentet Eye Of The Tiger er det nærmeste jeg kommer en alenestrek.

Dagens luring:

Alm Norinda (V76-2) har vært tapper fra dødens i sine to siste starter. Fortjener en seier.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 243 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2025 kroner

V76-1 (2100ma)

4 EYE OF THE TIGER

12 Mellby Frodo

11 Gogo Hall

7 L'Amour Bonanza

9 S.K.'s Mystic Titan

——————————-

2 Emmets Bonanza

10 Gonador

5 No Regrets Pellini

6 Happy N.L.

8 Selfie

3 Fidji Rags

1 Nearmiss

Løpet:

Eye Of The Tiger blir trolig klar favoritt i V76-innledningen.

Favoritten:

Eye Of The Tiger er ubeseiret på sine to starter hittil i karrieren og har vunnet enkelt hver gang etter relativt tidlig tetkjenning. Udjus Hanssen-møter klart skjerpet motstand, men har mer å gå på og kan vinne igjen uten uhell.

Outsiderne:

Mellby Frodo kunne ikke stå i mot gode Paulino til slutt på Biri sist. Gangen før gikk han det meste av løpet på felgen. Likevel satt han fast med vinnerkrefter. Skulle det bli litt tempo over forestillingen, runder Trond Anderssen-traveren de fleste.

Luringen:

S.K.'s Mystic Titan avsluttet veldig fort nå han først fikk opp farten sist og var ikke mye slått av Destroyer. Har trukket en fin utgangsposisjon og er aktuell blant de tre, bare han holder seg til rett gangart.

Startsiden:

Emmet Bonanza er kjapp ut, men blir utfordret av Eye Of The Tiger. No Regrets Pellini og Happy N.L. kan også løse veldig fort om det laddes.



V76-2 (1609ma)

1 KRINGLERS BALDER

9 ALM NORINDA

3 OPSETH SARVVIS

——————————-

6 Modijerva

11 Øyans Storm

5 Føynland Lykke

10 Skib Viktor

4 Børke Sindy

2 Spang Virmar

12 Mila

7 Skjegge Balder

Løpet:

Jeg prøver tre hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Kringlers Balder går stadig fine løp og har ofte vært på trippelen. Holmen-traveren er flink fra start, men blir nok forbikjørt av Børke Sindy, om hun løser som vanlig. Men 4-åringen er sikret et fint løp og skal regnes blant de tre igjen. Legger han godviljen til helt inn, kan han også vinne.

Outsiderne:

Opseth Sarvvis avsluttet bra fra køen sist og holder fin form. Han er klart på gang igjen. Skal regnes blant de tre feilfritt og om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Alm Norinda har vært tapper toer fra dødens i sine to siste starter. Tapte kun for Kor Kosen sist. Gangen før var det kun Mo Line og Hauan Hera som ble for gode. Tredje sist forsvarte han seg fint fra tet og var ikke mye slått av Hauan Hera og Solva. Alm-traveren kan få et fint løp og kan muligens ta årets første seier, som hadde vært vel fortjent.

Startsiden:

Børke Sindy har dratt unna i 1.22-tempo i sine to siste starter og spør neppe noen om føringen, om hun gjentar det.



V76-3 (2100ma)

10 L.A.'S MAGIC MOMENT

5 MASSERATI G.T.

11 EDDIE ARCTOUS

——————————-

9 She's In Love

8 My Cool Mama

1 A. Priori

4 Hearthammer

12 Mister Adisak

7 Millers Well

3 From Zero To Hero

2 Cochise

6 Memphis Tennessee E.P.

Løpet:

Jeg ser tre-fire hester med vinnersjanse i DNTs rekruttserie.

Favoritten:

L.A.'s Magic Moment ble sendt i angrep fra fjerde utvendig i annen sving sist og havnet i dødens runden igjen. Ble naturlig nok sliten til slutt. Gangen før avsluttet han bra til tredje i Tamin Sandys æresløp bak Rorgemoen-duoen Catherine's Chevy og Catherine's Chic og var nær annen. I DNTs auksjonsløp, Support Justice æresløp, tredje sist, feilet han som trippelaktuell bak gode Royal Muscle og Aicha Ravina tross spor tolv. Fjerde sist ble han fjerde i Hans Petter Tholfsens minneløp. Viser han seg fra sin beste side og det klaffer fra baksporet, kan han meget vel vinne.

Outsiderne:

Masserati G.T. har fått maks i sine to siste starter, men har gått solide 1.13-tider. Hoppa er kjapp fra start og har en dyktig kusk. Viser Lundstrøm Wolden-traveren seg fra sin beste side, kan hun lede hele veien.

Luringen:

Eddie Arctous vant enkelt fra tet i sin siste start. Avsluttet fort til fjerde i et V75-løp Gonzales B.R. vant foran Next Game gangen før. I V76 tredje sist tok han en enkel seier tross spor tolv. Har fått et dårlig spor igjen, men med tempo stiger sjansene.

Startsiden:

Masserati G.T. er god fra start og kan kanskje få overta fra Hearthammer.



V76-4 (2100ma)

5 HEZ SO PERFECT

3 ALLAWAY G.T.

11 DA VINCI B.R.

——————————-

4 La Diva Rossi

8 Cantab Genius

9 Raise Broline

6 Raleigh

1 Commander Nosto

2 K.W. Tigerlady

12 Thai Bakery

10 Waikiki Man

7 Lord Bexley

Løpet:

Nok en en trio peker seg litt ut, her i kvalifiseringen til amatørløpet K.G. Bertmarks minneløp.

Favoritten:

Hez So Perfect avsluttet fort etter sen luke fra tredje innvendig sist og tapte kun for Muscleman O. Gangen før vant han sikkert foran Balotelli D.K. Var god toer bak Allaway G.T. tredje sist. Er kjapp ut og har en dyktig kusk i Lars Fredrik Kolle. På sitt beste kan han vinne.

Outsiderne:

Allaway G.T. kommer ut etter litt pause. Ble toer bak Lobster's Sam på en tung Leangen-bane i V75 sist. Hadde trafikkproblemer i tøft lag under OGP-helgen gangen før. Står fint til spormessig og skal regnes i striden.

Luringen:

Da Vinci B.R. fikk maks, men møtte gode hester i V75 sist. Avsluttet fort til annen bak Perillat i V76 gangen før. Skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Commander Nosto, K.W. Tigerlady, La Diva Rossi og Hez So Perfect kjører om føringen.



V76-5 (2100ma)

11 MOE TYR

5 SMEDPÅL

10 RA TORE

3 Rapptor

1 Spydomann Ø.K.

——————————-

8 Trø Flax

4 Z.M.'s Jerven

12 Brenne Balder

9 Il Sokken

7 Spang Emblan

6 Sprov Hiljar

2 Anima

Løpet:

Et åpent kaldblodsløp, men jeg prøver fem hester.

Favoritten:

Moe Tyr avsluttet bra til fjerde fra tillegg i et løp strekhesten Professor Ø.K. vant sist. Gangen før utfordret han seiersmaskinen Magnums Othello, men måtte se seg knepent slått. Feilfritt og på sitt beste kan han runde alle.

Outsiderne:

Ra Tore holdt seg til rett gangart sist og var god til seier etter en sterk sisterunde fra køen. Kjemper som regel alltid i toppen feilfritt, men galoppen ligger hele tiden på lur.

Luringen:

Smedpål feilet etter 400 m sist og havnet sist, men han gikk bra i kulissene til sjette. Holder han seg til rett gangart, er han god nok til å kjempe om seieren.

Startsiden:

Rapptor, Z.M.'s Jerven, Sprov Hilar, Spang Emblan og Trø Flax kan alle løse fort om det laddes. Noe åpent.



V76-6 (2100ma)

5 XITA LAVEC

7 AIDA MAE

1 KARAMEL HILL

——————————-

8 What You Want

4 Afrodisiac

2 Demerara

3 Extreme Hangover

12 Chere

6 Winning Mistress

10 Graceland E.P.

9 Millglow

Løpet:

Dette er det fjerde løpet jeg streker av for tre hester, her i hoppedivisjonen.

Favoritten:

Xita Lavec feilet før bilen slapp som stor favoritt i V75 sist. Fullførte bra etter tøffe åpninger i løpene før. Mikkelborg-traveren er kapabel, men ikke helt travsikker. Feilfritt og på sitt beste kan hun absolutt vinne.

Outsiderne:

Aida Mae avsluttet sterkt fra køen via fjerdespor på siste bortre sist til seier foran Amarone Classic, som hun måtte gi tapt for gangen før. Kløven-traveren står sjanseartet til spormessig, men klaffer det bare litt, kjemper hun i toppen igjen.

Luringen:

Karamel Hill vant lett foran Extreme Hangover sist. Avsluttet sterkt nest sist og var ikke mye slått av Xita Lavec, som imidlertid hadde vært med på en tøff åpning. Vant lett fra tet i billig lag tredje sist. Er kjapp fra start og kan få tet eller lederrygg. Aktuell blant de tre fra sin fine utgangsposisjon.

Startsiden:

Karamel Hill eller Xita Lavec sitter trolig i tet.



V76-7 (1609ma)

2 EIKFAKSEN

3 GARLI MOE GARLIN

——————————-

1 Bråtnesfaks

5 Tysvær Loke

4 Alsaker Torres

12 Tangen Tia

6 Nordby Frøy

10 Røyns Kasper

8 Maks Mollyn

7 Mjølner Fokus

9 Elegant

Løpet:

To hester peker seg litt ut i V76-finalen.

Favoritten:

Eikfaksen er i sitt livs form og har virkelig tent til i sine to siste starter. Hamre-traveren som tidligere har måttet ha det servert, tok ned Tysvær Loke fra dødens sist. Gangen før var han overlegen fra tet. Kan lede hele veien om han kommer foran. Blir han overflydd, er han uansett sikret et fint løp.

Outsiderne:

Bråtnesfaks har vært god i et par langløp i V75. Han blir overflydd fra start, har ingen fordel av sprint og galoppen ligger på lur. Men jeg ser ikke bort i fra at han kan ende på trippelen feilfritt og med klaff.

Luringen:

Garli Moe Garlin var god til seier fra tet foran Valle Mattis i V75 sist. Er kjapp fra start, og skulle han komme foran, stiger sjansene.

Startsiden:

Eikfaksen, Garli Moe Garlin, Alsaker Torres og Tysvær Loke kjører om føringen. Maks Mollyn er også bra ut, men står vrient til ytterst på vingen.