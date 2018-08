Märtha Louise til VG etter første løp som travkusk: – Det gikk ekstremt fort

BJERKEBANEN (VG) Prinsesse Märtha Louise strålte etter at hun vant i generalprøven som travkusk på Bjerkebanen torsdag ettermiddag.

23.08.18

Hun har nesten hele livet sittet på hesteryggen i sprangridning. Nå skulle hun plutselig sitte i en sulky bak hesten:

– Vet du hva - det er en helt annen opplevelse. Det er så mye kraft foran der, sier prinsessen til VG utenfor stallen på Bjerke. Hun har fortsatt på seg hjelm og kuskedress.

– Og så går det ekstremt mye fortere enn i sprangridning. Så det er en helt annen følelse, men men kontakten med hesten er den samme.

Etter at hun først hadde fått teoriopplæring, fikk Märtha Louise sin kvinndomsprøve i et prøveløp med den fem år gamle hingsten Kick Off Classic - som trenes av topptreneren Trond Andersen.

Prinsessen, som i det siste har vært i vinden på grunn av et mulig salg av feriestedet Bloksberg , skal den 8. september kjøre et vanlig totalisatorløp på Bjerkebanen. Torsdag tok hun lisensen som er nødvendig for å kunne kjøre det løpet.

– Hun er et naturtalent, fastslo Morten Arnesen, dommersjef i Bjerkebanen, da han overrakte prinsessen beviset på at hun nå er «godkjent» travkusk. Märtha Louise strakte armene i været og jublet over å ha kommet gjennom testen.

– Prinsessen har overraskende fin kjørehånd, sier Even Elvenes, kjent travsportsjournalist, til VG.

– Märtha er tøff. Hun byr på seg selv, sier direktør i Norsk Rikstoto, Harald Dørum.

– Hun tygde småstein etter at hun hadde trent første gang. Men vi ser at hun har håndlaget, selv om hun er vant til å sitte oppe på en hest, ikke bak i en sulky.

Prinsessen hadde bare én konkurrent i torsdagens prøveløp. 8. september er det åtte hester til start - det vil si fullt bak startbilen på Bjerke.

– Vi ser at hun koser seg i sulkyen, sier ass. sportssjef i Det Norske Travselskap, Jan-Inge Ringen, til VG.

– Hun må legge fra seg fryktfølelsen og stole på hesten og seg selv. I og med at hun har bred hestebakgrunn, begynner hun ikke på null, men det er tross alt et nytt element hun skal håndtere hesten i. I en sulky og på en bane. Og med konkurrerende hester rundt seg. Det er hun ikke vant til.

Hun har fått kyndig veiledning fra trener Trond Anderssen og Kristian Malmin, som også kjørte prøveløpet mot prinsessen.

Prinsesse Märtha Louise har startet en egen youtube-kanal som heter Hest360, der hun som en av de få samler hele heste-Norge til ett rike.

– Der blir det hest fra A til Å. Vi vil gå i mange retninger, forteller hun til VG.

– Vi vil få opp hesteinteressen i Norge, og jeg tror at vi kan lære av hverandre i ulike grener. Hestegrene er jo veldig «nisjete». Jeg håper at vi kan lære mellom de ulike kategoriene hest. Vi vil gjerne samle hele heste-Norge.

– Vil du kommentere ryktene om salg av feriestedet «Bloksberg»?

– Nei, det kommer jeg ikke til å kommentere før det skjer, hvis det skjer.