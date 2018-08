KLARE TIL DYST: Sarpsborg 08-trener Geir Bakke og kaptein Joachim Thomassen på pressekonferanse på Natanya Stadium i Israel onsdag. Foto: Vegard Aulstad

Bakke og Sarpsborg 08 fikk Europa-forsprang etter Solbakken-studie: – Det har funket

NATANYA, ISRAEL (VG) Et møte mellom Ståle Solbakken (50) og Geir Bakke (48) i Danmark for to år siden har hjulpet Sarpsborg 08 i deres Europa-eventyr i 2018.

I september 2016 dro Sarpsborg 08 -trener Geir Bakke og assistent Tom Freddy Aune til København for å møte FCK-sjefen Ståle Solbakken . I fire dager studerte de for den danske klubben, med massiv Europacup-suksess, for å lære.

Da de kom hjem var beskjeden til spillerne klar.

En endring i spillestilen.

Østfold-klubben som tidligere var opptatte av å ha ballen i laget, skulle i større grad læres opp til å presse motstanderne – og angripe med flere spillere.

– Vi merket at vi scoret flere mål på det. Det blir en større utfordring for midtstopperne og forsvarsfireren når vi står høyere i banen, men det har funket, sier Geir Bakke til VG.

Spesielt Ståle Solbakkens tydelige kommunikasjon til spillergruppen var interessant å se, ifølge Bakke. FC København-trenerens filosofi om å ta med seg en Europa-tankegang inn i seriespillet har gitt Sarpsborg-sjefen flere ting å tenke på i kampforberedelsene sine.

– Han er veldig opptatt av å få kampen inn i sin «gate» med sin type fotball. FCK hadde jo et så bra lag at de sikkert kunne spilt på en annerledes og mer effektiv måte i serien, men tenkte på Europa. Det var interessant.

– Sarpsborg-historiens største kamp

Etter 3–1-seieren hjemme er Sarpsborg 08 svært nære sitt første gruppespill i Europa League. Det har tatt tid for «Særpingene» å bygge klubben klar for Europacup-spill, men nå er de klare for torsdagens massive oppgave på Natanya stadium utenfor Tel Aviv.

På pressekonferansen onsdag kveld var han klar på hvordan laget skal «angripe» returkampen.

– Vi må bare gjøre det samme som vi har gjort så langt i Europa. Vi må spille med liten risiko, samtidig forsøke å skape rom for å angripe. Vi må være kompakte defensivt og se ut som et lag.

Det er liten tvil om at Sarpsborg 08 gleder seg, og er klare til det, som under pressemøtet, ble beskrevet som den største kampen i byens fotballhistorie, av Sarpsborg Arbeiderblads journalist.

– Gutta går rundt her og er helt klare. Vi skulle ønske vi kunne spilt nå, smiler Geir Bakke før han går ut til lagets test av banen som huser torsdagens oppgjør.

