KOMPISER: Maxime Vachier-Lagrave og Magnus Carlsen er på plass i Biel. Foto: SIMON BOHNENBLUST, Biel Chess Festival

Super-start for Carlsen i Sveits: To seirer

Publisert: 23.07.18 20:10

(Maxime Vachier-Lagrave-Magnus Carlsen 0–1) Magnus Carlsen (27) sto for en ekstrem prestasjon da han vant med svarte brikker over franskmannen Maxime Vachier-Lagrave i Biel-turneringen mandag.

Seieren kom etter seks timers spill og 79 trekk.

– En fantastisk prestasjon av verdensmesteren. Det var ekstremt komplisert. Han måtte jobbe hardt, sa kommentator Daniel King etterpå.

– Det var ikke så lett, samstemte Carlsen i intervjuet på arrangørens hjemmeside.

Søndag vant Carlsen over tsjekkeren David Navara. Ifølge mattogpatt.no er dette Carlsens beste turneringsstart siden Shamkir i 2014. Også den gang vant han de to første partiene sine. Han er alene med to av to mulige poeng til nå. Shakriyar Mamedyarov og Peter Svidler har begge 1,5 poeng.

Nettopp Svidler er Carlsens neste motstander. Russeren er en av de ytterst få som nordmannen fortsatt har en negativ score mot.

Biel er Carlsens første turnering siden 2. plassen i Norway Chess. Nordmannen vant i Biel både i 2007 og 2011, mens Vachier-Lagrave er den store Biel-eksperten med fem turneringsseirer.

Magnus Carlsen har ikke slått Maxime Vachier-Lagrave siden 2015. Denne gang klarte han det med svarte brikker.

David Navara, Maxime Vachier-Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov, Peter Svidler og den unge sveitseren Nico Georgiadis er deltakerne i Biel - foruten Magnus Carlsen.

Nordmannen skal også være med i Sinquefield Cup i siste halvdel av august og Europa-cupen i oktober før VM-kampen mot Fabiano Caruana i november.