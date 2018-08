I SIGET: Casper Ruud har gjort det bra så langt i US Open-kvalifiseringen i New York. Foto: SAEED KHAN / AFP

Ruud ett steg nærmere hovedturneringen i US Open

2018-08-23

(Ruud-Purcell 7–6 (7–5), 7–5) Casper Ruud (20) måtte slite, men vant likevel 2–0 i sett mot Max Purcell (20), og er én seier unna hovedturneringen i US Open.

I det første settet fulgte de to ungguttene hverandre tett, og det måtte tiebreak til for å avgjøre. Ruud ledet 6–2, men Purcell ga seg ikke og reduserte til 5–6 før Ruud fikk avgjort det første settet på hardcourten i New York.

I det andre settet ble det en kanonåpning for Ruud da han brøt serven til Purcell i første game, og ledet 3–1. Spillerne brøt hverandre flere ganger, men Ruud unngikk et nytt tiebreak da han fikk fire matchballer i eget servegame på stillingen 6–5. Purcell slo for langt på den første returen, og Ruud kunne juble for seier.

– Det var spennende, og litt nervøst, men heldigvis tok han det tiebreaket. Han har tapt en del tiebreak i det siste, så det var deilig å få det i boks. Så ble han litt for nervøs og irritabel på slutten i andre sett. Heldigvis skjerpet han seg, og det siste gamet var bra. Så vi får være fornøyde, oppsummerte pappa og trener Christian Ruud til Eurosport.

Purcell gjorde for øvrig en kjempebrøler da det første settet skulle avgjøres, men den fryktelige missen fremme ved nettet ble ikke avgjørende ettersom australieren slo voldsomt tilbake og reddet tiebreak.

Casper Ruud er nå sikret 250.000 kroner, og kommer han seg inn i hovedrunden vil 19-åringen være sikret 450.000 kroner i premiepenger.

Da må Daniel Galan fra Colombia slås i den tredje og siste kvalifiseringsrunden. 22-åringen er for øyeblikket rangert som nummer 184 i verden.

– Casper slo ham i andre runde-kvalifiseringen i Frenc Open. Han er en farlig spiller, og kan være litt farlig tror jeg. Casper er kanskje favoritt, tror jeg, sier Christian Ruud.

Med seier fredag vil Casper Ruud være klar for sin tredje Grand Slam-turnering i år. Han kvalifiserte seg for Australian Open og French Open, mens det ble tap i første kvalifiseringskamp i Wimbledon.