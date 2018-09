SLÅR TILBAKE: Kjernens talsmann, Espen Viken, synes det er spesielt at Ronny Deila er blitt Brann-supporter. Her er Kjernen fotografert før cupfinalen i 2016. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

RBK-supportere humrer av Deila-utsagn: Imponerende at han er blitt Brann-supporter

I Trondheim stusser de over Ronny Deilas nye valg av «favorittklubb» i gullkampen i Eliteserien. Talsmann i Kjernen, Espen Viken, mener VIF-treneren har blitt desperat.

– Jeg må si det er imponerende å bli Brann-fan. Men det er jo fint for Brann med en ekstra tilhenger nå i innspurten, sier RBK-supporter, og talsmann i Kjernen, Espen Viken til VG.

Det sier han fordi Ronny Deila torsdag gikk ut i VG og sa han håper Brann vinner seriegullet denne sesongen.

– Vi kommer til å gjøre alt for at Brann overtar ledelsen i ligaen. Jeg mener det er bedre med bytting av tronen i Eliteserien. Det er både kjedelig og lite heldig at et lag vinner mange år på rad. Jeg håper Brann tar det i år, sa Deila og fyrer opp før Supersøndag-oppgjøret mot Rosenborg på Intility Arena.

– Mannen er blitt desperat. Han har holdt på så lenge i Vålerenga og klarer ikke få til den jevne uttellingen vi klarer. Vi trenger konkurranse om tittelen vi. Og når VIF ikke er der, så har han altså begynt å holde med Brann. Det kommer nok til å gå opp og ned, svarer Viken.

Han legger til at han synes det er helt «innenfor» at Deila håper på Brann-gull og liker at trenerne tør å si hva de mener i mediene. Før han kommer med et stikk tilbake til Oslo-klubben.

– Jeg husker det var en gang på 2000-tallet at Vålerenga hadde litt flyt. Men det er blitt så lenge siden at jeg nesten ikke husker det. Og de klarte jo ikke holde det oppe.

– Jo, nå kommer jeg på det 2004 var det vel, erindrer RBK-supporteren.

I 2004 slo Rosenborg VIF på målforskjell i en dramatisk siste serierunde. I 2005 derimot, var det Vålerenga som gikk opp og ble seriemester.

Klanen-støtte

Det går mot 15.000 solgte billetter på Intility Arena søndag og kamp både på tribunen og banen om hvem som er best av Trondheim og Oslo. VIF-supporterne Klanen konsentrerer seg mest om egen situasjon, selv om en seier vil hjelpe Brann i gullkampen.

– Jeg vil ikke nødvendigvis gå så langt som å heie på «skarrepakket», men er for det meste enig i hva Ronny sier, sier talsmann i Klanen, Erling Rotsvåg.

I Bergen takker de imidlertid for Deilas støtte, og deler synspunktene til Vålerenga-sjefen.

– Jeg er helt enig med Deila. Det er uheldig for norsk fotball om kun ett lag vinner år etter år. I tretten år herjet Rosenborg i Norge, med seriegull etter seriegull. Eliteseriens absolutt kjedeligste periode var mellom 1993 og 2004, det er også mye lavere tilskuertall den perioden. Det har vel noe med at det eneste spennende var hvem som tok andre og tredjeplassen, eller rykket ned, sier styremedlem i Bataljonen Gjert Moldestad til VG.

Strid om «best stemning»

I Bergen er de ikke like enige i Deilas utsagn om at Norges beste stadion-stemning er å finne i Oslo.

– Det er fordi Brann Stadion mangler en langside. Neste år er Brann Stadion tilbake, med ny flott tribune, lukkede svinger og bedre atmosfære enn noen gang tidligere. Som Kåre Ingebrigtsen sa i 2016 da Rosenborg spilte på Brann Stadion: «Dette er så nært vi kommer Europa med stemning», fortsetter Moldestad.

I Trondheim lar de andre ta praten om hvem som er best på tribunen.

– Jeg klør meg litt i bakhodet av tanken på hvor den ellers faktaorienterte Ronny Deila tar det fra at de har best stemning. Men så skjønner jeg at det kommer fra hjertet. Og det er jo lov, sier Espen Viken i Kjernen.

– Vi har ambisjoner om å være best på tribunen, men det lar vi andre avgjøre.