SAUDI-BESØK: Magnus Carlsen var i 2017 i Riyadh og spilte VM i hurtig- og lynsjakk. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen til VG: Boikotter VM om ikke alle får være med

SPORT 2018-09-28T08:54:56Z

KRAGERØ (VG) Magnus Carlsen (27) er klar på at han ikke vil stille til start i et VM i hurtig- og lynsjakk i 2018 om ikke alle får være med.

Da han tok gull i det samme mesterskapet i Saudi-Arabia i desember 2017, fikk ikke de israelske spillerne lov til å være med. Det var også lenge uklarhet om deltakere fra Iran og Qatar.

– Om det blir VM og alle kvalifiserte spillere får lov til å være med, så er jeg gjerne med, sier Carlsen til VG.

– Og hvis ikke?

– Da kommer jeg ikke til å delta.

FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) har fortsatt ikke opplyst når og hvor hurtig- og lynsjakk-VM 2018 skal arrangeres.

Men 2017-mesterskapet gikk i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, og FIDEs visepresident Georgios Makropoulos opplyste den gang overfor VG at det er en treårig avtale om at alle VM i 2017, 2018 og 2019 skal gå der.

Men samtidig reiste FIDEs egen Israel Gelfer spørsmål om lovligheten av en slik avtale ettersom det i paragraf 1.2 i FIDEs lover heter at medlemmer fra alle medlemsland skal ha adgang til arrangementer i regi av det internasjonale sjakkforbundet.

Allerede under VM i Riyadh i desember sa Carlsen at «dette må løses til neste gang».

FIDEs visepresident, Georgios Makropoulos, som neste uke kan bli FIDEs nye president, sa den gang til VG:

– Ja, dette bør løses. Vi presser på, spillerne presser på. Vi forventer en positiv reaksjon.

Han bekreftet også overfor VG at FIDE planlegger å arrangere hurtig- og lynsjakk-VM for 2018 i Saudi-Arabia.

Amerikaneren Hikaru Nakamura boikottet mesterskapet i desember. Det samme gjorde den regjerende dobbeltmesteren på kvinnesiden, ukrainske Anna Muzytjuk, som dermed ikke fikk forsvart titlene sine. Hun kritiserte Saudi-Arabia i harde ordelag på Facebook.

Redaktør i den kristne avisen Dagen - og sjakkentusiast - Vebjørn Selbekk er glad for Carlsens valg.

– Det bekrefter mitt inntrykk av at Carlsen er en kar som tenker lengre enn sin egen nesetipp, sier Selbekk til VG.

– Det er klart at det har enormt stor betydning at verdens beste sjakkspiller har bestemt seg for dette. Jeg applauderer avgjørelsen.

Fabiano Caruana og Wesley So deltok heller ikke i 2017, fordi de hadde «andre planer».

En talskvinne for Saudi Arabias ambassade i Washington bekreftet på twitter at de ikke ga visum til spillere fra land som «de historisk ikke har diplomatiske forbindelser med».

Magnus Carlsen tok i Riyadh i desember 2017 sin tredje VM-tittel i lynsjakk. I november skal han forsvare VM-tittelen i klassisk sjakk mot amerikaneren Fabiano Caruana.