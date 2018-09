TOPPENE: Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund. (fra venstre), Erik Røste i Norges Skiforbund og Tom Tvedt i Norges idrettsforbund. Foto: NTB SCANPIX

Presidentlønningene i idretten øker og øker – men nå kan det bli stopp

SPORT 2018-09-19T17:30:24Z

Samtidig som stadig flere særforbundspresidenter hever millionlønn fra norsk idrett, legges det torsdag trolig frem radikale forslag som kan bremse utviklingen.

Publisert: 19.09.18 19:30 Oppdatert: 19.09.18 19:58

Det er på en pressekonferanse på Ullevaal stadion at ledelsen i Norges idrettsforbund vil presentere resultatet av et arbeid som har pågått over flere måneder.

Trolig er både antall kretser, særforbund og hvordan stadig flere særforbundsledere blir fulltidsansatt i spill. Ulike modeller for fremtidig organisering av norsk idrett er blant det som presenteres torsdag.

– Det skal legges frem en rapport med tre ulike forslag til en fremtidig organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett og hvordan disse forslagene vil behandles og diskuteres videre i organisasjonen, sier generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg, til VG.

VG har ikke fått kontakt med utvalgsleder Vibecke Sørensen i forbindelse med denne saken. Kvalevåg ønsker ikke å kommentere detaljer rundt torsdagens fremleggelse. Men hun påpekte allerede i mai, under et innlegg på NIFs ledermøte, behovet for modernisering.

Både i det muntlige og skriftlige materiale som ble fremlagt av idrettstoppen den gangen, var rollefordelingen mellom ansatte og valgte personer i idretten et helt sentralt tema.

Det viste også svarene fra en spørreundersøkelse internt i norsk idrett. For da sentrale personer i idretten selv ble bedt om å peke på svakheter ved dagens organisering, var uklare roller og interessekamp blant de to mest markante svarene.

VG vet at personer tilknyttet administrasjonen i norsk idrett, har reagert på hvordan enkelte presidenter går på jobb som om de skulle hatt rollen til en generalsekretær.

Tall VG har innhentet fra årsrapportene til profilerte særforbund, viser også hvordan utgiftene til enkelte presidenter og generalsekretærer har skutt i været i løpet av de siste ti årene.

Se bare her:

Norges Skiforbund brukte 240 000 kroner på lønn til skipresidenten i 2008. I 2017 håvet derimot Erik Røste inn 1,35 millioner i lønn fra sitt eget forbund. I tillegg kom 361 000 i andre ytelser, som ga Røste en totalpakke på rundt 1,7 millioner kroner.

I 2008 ble det i Norges idrettsforbund brukt 684 000 kroner i lønn og andre ytelser til idrettspresident Tove Paule (hun delte deler av beløpet med sine visepresidenter). I 2017 derimot, cashet Tom Tvedt inn nesten 1,6 millioner kroner i lønn og andre ytelser.

I 2008 brukte Norges Håndballforbund 90 000 kroner på kompensasjon til sin egen president. I dag er Kåre Geir Lio fulltidsansatt. Det gir ham en årslønn tilsvarende 1,2 millioner kroner, gjeldende fra og med 1. juli 2017.

I den andre enden av skalaen finner vi forbund som Norges Skiskytterforbund, som nøyer seg med å bruke 158.000 kroner i året på sin president.

Stortingspolitiker Tage Pettersen (H) får på sin side ikke én krone for vervet som hockeypresident.

– Jeg har aldri stilt meg spørsmål rundt dette engang. Det har vært naturlig å være ulønnet, sier han til VG.

– Hvor mye tid bruker du på vervet som hockeypresident?

– Overraskende mye, men det avhenger av hva man gjør det til. Å jobbe frem en TV-avtale for norsk ishockey var tidkrevende. Jeg har også et mål om å overvære en Get-kamp på samtlige hjemmearenaer. Men jeg kunne for så vidt bare holdt meg til styremøter. Så det er selvvalgt, sier Pettersen.

– Hva tenker du om det at flere hever millionlønn og går på jobb daglig som styreledere (presidenter )?

– Det tenker jeg ikke så mye over. Om de består VG-testen (at alt du gjør skal tåle å stå på forsiden til VG, journ.anm.), så gjerne for meg. Det er folks egen samvittighet som får avgjøre. Om de bruker 150 prosent av tiden sin på dette, så er det kanskje fornuftig, sier Pettersen.

I øyeblikket virker to personer å være aktuelle til jobben som president i NIF når det skal velges på idrettstinget i mai 2019: Nåværende president Tom Tvedt og utfordrer Sven Mollekleiv.

Da VG intervjuet Mollekleiv i juni, understreket han at han alltid har hatt en sivil jobb mens han har jobbet i norsk idrett. Han åpnet samtidig for at han ikke ville heve millionlønn og jobbe fulltid, slik Tvedt gjør.

– Dersom norsk idrett ønsker meg som idrettspresident, mener jeg det er helt nødvendig med en diskusjon rundt hva som er riktig og nødvendig. Det er ikke gitt at dagens ordning videreføres, sa Mollekleiv den gangen.

