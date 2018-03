SPOLERT SESONG: Landslagsledelsen håper Petter Northug fortsetter. Nå skal partene møtes. Foto: Hansen, Frode

Løfshus vil ha Northug-møte for å avklare motivasjonen

Publisert: 02.03.18 06:50

Når langrennssesongen er over om drøye to uker, har Petter Northug (32) gått ett eneste verdenscuprenn. Det skal normalt ikke være nok til å beholde plassen på landslaget neste år, mener Vidar Løfshus.

Likevel er ikke landslagssjefen helt fremmed for å ta med Northug på neste sesongs landslag etter to år langt under forventningene.

– Per definisjon er han ikke kvalifisert basert på de kriteriene som vi bruker. Men det har vi ikke brukt så mye tid på å vurdere enda. Vi må få til et møte med dem, høre hva de faktisk vil og om han skal satse i det hele tatt, sier Løfshus til VG.

Han mener det møtet først må finne sted rundt påsketider i månedsskiftet mars og april – og at det må handle om å avklare hva slags situasjon skiløperen tror han er i kommende sesong. På det tidspunktet er verdenscupen akkurat ferdig og kun NM i Alta gjenstår på det obligatoriske programmet for landslagsløperne. I slutten av april offentliggjøres landslagstroppen for neste sesong.

– Jeg håper veldig at han fortsetter. Jeg synes han har en del ugjort ennå. Jeg håper han blir motivert av både det ene og det andre, sier Løfshus.

Visste ikke om sjokkbeskjeden

Landslagssjefen har akkurat lagt bak seg et svært godt OL. De norske langrennsløperne hanket inn medaljer i stort sett alle øvelser – med femmila herrer som ett unntak.

Men Petter Northug manglet. Mesterskapskongen klarte aldri å kvalifisere seg. Og to dager før lekene begynte, den 9. februar, ga han via trener Stig Rune Kveen beskjed om at han ikke ville bli å finne på startstreken når verdenscupen begynner igjen i Lahti allerede førstkommende lørdag. Motivasjonen mangler. Han stiller heller ikke de fem siste rennene i Drammen, Holmenkollen eller minitouren i Falun.

– Nei, jeg visste ikke det, men det hadde kommet antydninger om at det gikk den veien, kommenterer Løfshus om han på det tidspunktet visste at Northug kom til å stå av flere viktige renn.

Overrasket

Dermed står 32-åringen bare igjen med sprinten på Lillehammer i begynnelsen av desember som eneste opptreden på øverste internasjonale nivå denne sesongen.

Det er dette tynne konkurransegrunnlaget, sammen med den mislykkede VM-sesongen i fjor, som for svært mange løpere ville vært ensbetydende med landslagsexit påfølgende år. Trener Kveen sa også i VG-intervjuet for en snau måned siden at det var for tidlig å si noe om Northug kom til å ta et år til som langrennsløper.

Løfshus sier imidlertid at Northugs beskjed kom overraskende på ham.

– Ja, jeg ble overrasket. Vi hadde håpet at han hadde tatt seg litt sammen, kom tilbake etter OL og brukte den tiden godt. Men jeg har all respekt for at han synes at denne sesongen har gått «ad undas» (gått skeis).

– Hva synes du om at han tok det valget uten å inkludere dere som er sjefene hans?

– Det er ikke noen hemmelighet at vi ikke har pratet så mye sammen, så det er greit nok det, sier Løfshus.

Vil ikke kommentere 2018/2019-planene

Northug-manager Are Sørum Langås forteller at både Løfshus og landslagstrener Tor-Arne Hetland ble informert av trener Kveen den 1. Februar at det var svært lite sannsynlig at Northug kom til å gå noe mer verdenscup.

Manageren ga deretter den 7. februar beskjed til administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig om at Northug ikke kom til å gå noe mer den siste måneden av konkurransesesongen.

– Om kommunikasjonen ikke har vært god nok, så må vi se på dette fremover.

– Når det gjelder kommende sesong har vi ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier Langås.