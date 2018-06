MISTET SPILLERGRUPPEN? LSKs lokalavis hevder Arne Erlandsen har mistet all tillit hos spillergruppen og i støtteapparatet. Her er han fotografert før søndagens bortekamp mot Haugesund. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Hevder LSK-spillere og kolleger ikke har tillit til Arne Erlandsen: - Overraskende

Publisert: 25.06.18 10:47 Oppdatert: 25.06.18 10:59

SPORT 2018-06-25T08:47:50Z

Daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen, sier han opplever at klubben står samlet, til tross for at lokalavisen Romerikes blad hevder at Arne Erlandsen (58) har mistet all tillit.

Det var i en en kommentar publisert søndag kveld, etter Lillestrøm hadde spilt uavgjort i bortekampen mot Haugesund, at den angivelig tynnslitte tilliten til treneren ble gjort kjent i lokalavisen.

– Det er overraskende at Romerikes Blad går ut og lager en sånn sak. Jeg noterer det som kommer der. Men synes det er litt rart å skrive det. Jeg vet ikke hvem de har snakket med, sier Robert Lauritsen til VG.

«Heller ikke hans kolleger trenerteamet skal ha tillit til LSK-treneren. Erlandsens oppførsel skal være én av årsakene, og han har fått beskjed om å endre seg», skriver RBs sportsleder Morten Svesengen.

- Vi har en god dialog med alle her, så vi har egentlig ikke samme oppfatningen. Alle er opptatte av at vi skal levere sportslig og i Europacupen, fortsetter Lauritsen.

Lillestrøm har ikke vunnet på fem kamper i Eliteserien og ligger på en 13. plass, kun to poeng over nedrykksplass.

Styreleder: - Ingen kommentar

– Det hevdes at Erlandsen ikke har tillit. Har Arne Erlandsen deres tillit som klubbens trener?

– Det har med personalsaker å gjøre. Så det kommenterer vi ikke, sier daglig leder, Lauritsen.

– Jeg er som daglig leder av den oppfatningen at jeg skal backe opp alle. Når det gjelder trenerspørsmål, så er det styret som ansetter og avsetter trenere. Mitt mål er at Arne og gjengen skal blomstre.

Derfor rettet VG tillit-spørsmålet videre til Lillestrøms styreleder Morten Kokkim. Han var ordknapp.

– Jeg har lest og registrert artikkelen. Utover det så har jeg ingen ytterligere kommentarer.

Taus spillergruppe

Erlandsen tok over klubben i 2016 og unngikk nedrykk. I fjor ble det cupgull .

VG har vært i kontakt med kaptein Frode Kippe. Han ønsker heller ikke å kommentere artikkelen.

Spillergruppen og støtteapparatet reiser mandag hjem fra Haugesund, der de ledet to ganger, men kun fikk med seg ett poeng .

– Ett poeng var nok det mest rettferdige her i dag, sa LSK-trener Arne Erlandsen til VG søndag.