SIKTET: Sandro Rosell, her fotografert i juli 2014. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Tidligere Barcelona-president siktet for skattesvindel

NTB

Publisert: 10.07.18 03:58

SPORT 2018-07-10T01:58:09Z

Barcelonas tidligere president Sandro Rosell er siktet for skattesvindel og stilles for retten i september. Fra før er Rosell tiltalt for hvitvasking.

Den 54 år gamle forretningsmannen har ifølge anklagene svindlet spanske skattemyndigheter for 229.569 euro, omkring 2,16 millioner kroner.

En talsperson for påtalemyndigheten i Barcelona opplyser at Rosell skal forklare seg for en domstol i september.

Nyheten kommer ti dager etter at påtalemyndigheten tok ut tiltale mot Rosell for å ha hvitvasket 15 millioner euro, drøyt 140 millioner kroner, i forbindelse med salg av TV-rettigheter for det brasilianske fotballandslaget. 54-åringen har tidligere bodd og jobbet i Brasil. Også Ricardo Teixeira, tidligere president i det brasilianske fotballforbundet, er tiltalt i saken.

TV-kontrakten det er snakk om, stammer fra 2006 og omhandlet 24 treningskamper for Brasil. Rundt 50 millioner kroner av pengene som den totale kontrakten angikk, skal ha havnet i lommene til Rosell og kona, som også er tiltalt i saken.

Rosell var president i fotballklubben Barcelona fra 2010 til 2014. Han har sittet varetektsfengslet siden mai 2017.