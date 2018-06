Golfstjernens slag vekker oppsikt: – Barnslig oppførsel

Publisert: 17.06.18 11:40 Oppdatert: 17.06.18 12:56

Phil Mickelson (48) splitter golfverden etter en kollaps på det 13. hullet i US Open. Stjernespilleren stoppet sin egen putt fra å gå av greenen for å spare slag.

Han lå allerede fire over par for dagen da Mickelson, som fylte 48 år lørdag, entret greenen på hull 13 på den tredje dagen av turneringen på Shinnecock Hills Golf Club, der norske Kristoffer Reitan (20) også spilte frem til lørdag.

I det han skulle putte i nedoverbakke, bommet ringreven på hullet og ballen så ut til å trille av greenen.

Da jogget Mickelson etter ballen, og slo den tilbake mot hullet mens den var i bevegelse. Resultatet? To slag ekstra og til sammen seks over par på hullet.

– Men Mickelson da! Han får to straffeslag for å slå på ball i spill, sa en nærmest sjokkert Viasat-kommentator Fredrik Kracht.

– Det der har jeg aldri sett Phil Mickelson gjøre. Aldri.

– Lufta har gått ut av ballongen her, men dette er jo barnslig oppførsel vil jeg nesten kalle det, kontret ekspertkommentator Joakim Mikkelsen.

Flere mener at straffen burde vært enda strengere.

BBCs golfkorrespondent Iain Carter mener at Mickelson burde bli diskvalifisert og at omdømmet hans fikk en solid skrape i lakken.

Storavisen New York Times har overskriften «Hva tenkte Mickelson på?» i sin artikkel, der journalist Bill Pennington tar til orde for diskvalifikasjon.

«Han klikket. Det var ren frustrasjon. Et slikt brudd på golfreglene kunne ført til diskvalifikasjon. Men på en teknikalitet, eller sjenerøs regeltolkning av US Golf Association, ble Mickelson kun idømt to slags straff».

Mickelson var på sin side klar på at han gjorde det fordi han anså at det ville lønne seg å ta to straffeslag i stedet for å la ballen rulle ut av green.

– Jeg har tenkt på det flere ganger i karrieren. Denne gangen gjorde jeg det. Det var noe jeg gjorde for å utnytte reglene så godt jeg kan, sa han ifølge avisen.

Parkamerat Andre Johnston og Mickelson smilte til hverandre etter hullet og tonen virket å være lett og ledig. Selv inntok Johnston en forsonende tone etter runden.

«For å gjøre ting klinkende klart: Den putten plaget ikke meg i det hele tatt. Hjernen min fungerte ikke i dag. Phil er en legende. Det er sånn som skjer i kampens hete. Det var tøft der ute i dag. Han mente det ikke, det bare skjedde. Ferdig snakket haha.» skrev Johnston på Twitter.

Selv om Mickelson er ansett som en av de mest rettferdige og skikkelige golfspillerne på touren, er han ikke fremmed for kjappe kommentarer i retning motspillere og publikum.

PGA la selv ut denne videosnutten av bursdagsbarnet Mickelson – før lørdagens runde.

US Open avsluttes søndag med den fjerde og siste runden.