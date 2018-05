Canadas superstjerne: Norge ikke for dårlige

Publisert: 10.05.18 15:06

HERNING (VG) Canadas kaptein og mesterskapets største stjernespiller Connor McDavid (21) er uenig i at «de små nasjonene» som Norge er for dårlige og ikke har noe i A-VM å gjøre.

– Det er et verdensmesterskap, og jeg synes det skal være representert ved nasjoner fra «alle steder», svarer Connor McDavid på det evig aktuelle og gjentatte spørsmålet i forbindelse med A-VMs innledende gruppespill.

VG stakk frem båndopptakeren da Connor McDavid etter Canadas seier 10–0 over Sør-Korea ble konfrontert med klasseforskjellen mellom VM fem-seks aller beste lag og «resten» av turneringens totalt 16 nasjoner.

– Jeg har kun respekt for Korea. De opptrådte strukturert, jobbet hardt og har en god coach, sa Connor McDavid.

Før han som svarte på spørsmål om kanadiernes neste kamp ved å skryte av Danmarks NHL-keeper Frederik Andersen («he’s a rock»), danskenes fordel angående fansens store innflytelse; «overbevist» om at det ville bli en god kamp.

Canada står nå med 21–6 i målforskjell etter tre kamper: 4–5 etter straffeslagkonkurranse mot USA, 7–1 over Danmark og 10–0 over nyopprykkede Sør-Korea.

Norge møter Canada her i Jyske Bank Boxen torsdag klokken 20.15. Trener Petter Thoresens mannskap har 7–14 i målforskjell etter tre kamper.

– Utrolig skøyteløper, smartness, «går» riktig. Orienterer seg lenge før situasjonen dukker opp. Det ser ut som om han har god tid hele tiden. Det er det som kjennetegner ordentlig gode ishockeyspillere. De har lest «situasjonen» i sitt hode litt tidligere enn det alle andre klarer, sier Norges landslagssjef om Connor McDavid åtte timer før møtet med Canada.

Canada slo Norge 5–0 i VM i Paris i fjor. Da slapp keeper Henrik Haukeland inn fire av 40 skudd i løpet av de to første periodene , før Canada slo av litt for kjente og bare scoret ett mål i siste periode.

I kveld skal Lars Haugen, foran skjebnekampen mot Danmark fredag klokken 16.15, prøve å redde Norge fra en alt for stor minuspost i statistikken. Danmark slo Finland 3–2 onsdag kveld, et døgn etter Norges 0–7 for Finland.

– Det er klart det er surt, sier landslagssjef Petter Thoresen (56) til VGTV.

Nå må Norge etter alt å dømme ta tre poeng mot Danmark, ikke tape i ordinær tid for USA søndag og ta tre poeng i siste gruppespillkamp mot Sør-Korea mandag for å være med i kvartfinalediskusjonen.

Å tro på poengfangst mot Canada er urealistisk.

– Jeg vet ikke så mye om ham, annet enn at han er jævlig god. Rask og god, sier Norges backveteran Alexander Bonsaksen (31) om Connor McDavid.

Han mener at Norges seiersjanse mot Canada er fem prosent.

Løperveteran Martin Røymark (31) sier til VG i pressesonen etter Norges korte formiddagsøkt torsdag at det er viktig «å holde så lenge vi kan». Hvis det renner i vei tidlig, «mister man gnisten».

PS! Norges kaptein Jonas Holøs (30) pådro seg en strekkskade i kampen mot Finland (0–7) tirsdag. Torsdag formiddag, etter Norges korte isøkt i Jyske Bank Arena, ble det klar at han spiller mot Canada etter å ha blitt friskmeldt av landslagslege Ole Fosse.

