TOPPFORM-BITTER: Sverre Lunde Pedersen slo Sven Kramer på 5000-meteren i allround-VM i fjor, men måtte overlate toppen av sammenlagtpallen til nederlandske Patrick Roest (t.h) etter sitt fall på 10.000-meteren. Foto: AP/Peter Dejong

Norges VM-gullhåp må ikke se på sin banemann

Sverre Lunde Pedersen (26) kan gå på rundetidene til Sven Kramer i foregående par, men må la være å se på hva hans tidligere banemann Patrick Roest gjør – hvis de to går for gull i samme par i distanse-VM torsdag kveld.

Publisert: 06.02.19 15:57







– Det viktigste er at han holder rundetidene sine, og ikke ser på Roest, bekrefter landslagssjef Bjarne Rykkje overfor VG.

Sverre Lunde Pedersen , som var to tusendeler fra OL-sølvmedaljen for ett år siden etter lenge å ha hatt «kontroll» på par-motstander Ted-Jan Bloemen, er enig med Norges nederlandske landslagssjef.

– Det blir viktig for meg å holde roen fra start til mål; gå jevnt hele veien. Det fikk jeg til sist fredag, svarer han konfrontert med Bjarne Rykkjes uttalelse.

Far og tidligere landslagstrener Jarle Pedersen (2009–2014), som senest pratet med sønnen onsdag og vil se ham fra tribunen i Inzell torsdag, «tror han går best når han får gått sitt løp, ut fra form og styrker».

les også Lorentzens VM-plan: Vil gå lag-sprint før 500-meteren

Sverre Lunde Pedersen vant sitt første løp i verdenscupen denne sesongen på Hamar sist fredag, på distansen han har størst sjanse til å vinne i VM for enkeltdistanser: 5000-meteren torsdag.

Trekningen for sammensetningene av parene foretas onsdag kveld klokken 18.00.

Men det er uansett klart at Sverre Lunde Pedersen slipper å gå mot Sven Kramer (32), som er regjerende olympisk mester på 5000 meter. Den nederlandske skøytekongen er «plassert» i gruppen som skal gå før Sverre Lunde Pedersens. Nordmannen er i samme gruppe - bestående av seks løpere - som regjerende allroundverdensmester Patrick Roest (23). Han vant 5000-meteren i allround-EM for en måned siden, foran Sven Kramer og Sverre Lunde Pedersen, og har vært sesongens beste på distansen.

Bjarne Rykkje tror imidlertid Sverre Lunde Pedersen «har lært» av Collalbo, der allround-EM gikk utendørs i begynnelsen av januar. I den forstand at han denne gangen vil gå sitt eget løp, slik han gjorde det i Vikingskipet for fire dager siden - vel å merke uten Kramer og Roest på startstreken.

– Jeg forventet ikke at han skulle være så langt foran de andre. Han var bedre enn jeg trodde; jeg trodde de andre skulle være bedre. Mentalt er han veldig bra. Hvis han ikke har selvtillit etter Hamar, vet jeg ikke hva som skal til, mener Bjarne Rykkje som tok over som landslagssjef etter Sondre Skarli foran denne sesongen.

les også Lunde Pedersen: - Tør ikke spå seiersjansen i VM

Sverre Lunde Pedersen så nærmest likedan ut på denne tiden forrige sesong. Da tok han sin aller første seier på 5000 meter i verdenscupen i tyske Erfurt. Det var generalprøven foran OL, og starten på en sedvanlig formsterk avslutning av sesongen.

– Det tror jeg ikke han vet selv. Det har et eller annet med fysiologien å gjøre. Det har vært slik siden han var 10 til 11 år gammel, svarer Jarle Pedersen på spørsmål om Sverre Lunde Pedersens evne til å få løpene til å stemme optimalt fra etter jul.

Sverre Lunde Pedersen forteller at han så å si hvert år i oppveksten satte personlig rekord under det uoffisielle europamesterskapet for aldersbestemte klasser i Heerenveen, kalt Vikling Race, i mars måned.

Bjarne Rykkje peker på hans «vinnermentalitet». Sverre Lunde Pedersen er «ingen onsdagløper». Det vil si en som går bra på trening, men ikke i konkurranser. Han mener også at dårlige og varierende is-forhold i Stavanger og Hamar, da landslaget i lange perioder trente der før verdenscupåpningen, kan ha påvirket Sverre Lunde Pedersens teknikk i negativ forstand: Med gode forhold i verdenscup-arenaene, har han over tid fått den til å sitte.

Sverre Lunde Pedersen, som leder langdistanse-verdenscupen sammenlagt, sier det er vanskelig å peke på en ting som årsak til at han er den beste utgaven av seg selv på denne tiden av året. Han gikk meget bra utendørs i Japan i november (2. plass bak Bart Swings, foran Roest) og innendørs i Heerenveen i midten av desember (4. plass bak russeren Danila Semerikov, Roest og Kramer).

Men innimellom var han syk. Blodprøvene var dårlige, sier han. Under verdenscupen i Polen, uken før Heerenveen, klarte han knapt å holde seg på bena etter en matforgiftning.

– Nå har ingenting uforutsett skjedd?

– Nei, jeg har som vanlig tatt det rolig, uten særlig høy risiko for at noe skal skje, svarer Sverre Lunde Pedersen.

PS! Sverre Lunde Pedersen skal også gå for VM-gull fredag, på lagtempo sammen med Sindre Henriksen og Håvard Bøkko. Norges herrer vant som kjent OL-gull i lagkonkurransen etter å ha slått ut Nederland i innledende runde og vertsnasjonen Sør-Korea i finalen. I VM praktiseres ikke utslag, men ett løp/beste tid.