FORSVARER: Mette Yvonne Larsen representerer den tidligere Molde-spilleren. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tidligere Molde-spiller anmelder to kvinner for falsk forklaring

SPORT 2019-01-23T15:01:13Z

I august ble fotballspilleren frifunnet for sovevoldtekt. Nå anmelder han to andre kvinner for det han selv mener er falske anklager.

Publisert: 23.01.19 16:01 Oppdatert: 23.01.19 16:21

Den ene anmeldelsen ble levert 6. juni i fjor og henlagt noen måneder senere, mens den andre anmeldelsen er fra 2. desember i fjor. Den tidligere Molde -spilleren anmelder nå kvinnene for falsk forklaring, sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen til TV 2 . Kvinnenes bistandsadvokater ønsker ikke å kommentere saken.

Det var i august i fjor at den daværende Molde-spilleren ble frifunnet for sovevoldtekt i Romsdal tingrett . Han ble derimot dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Årsaken er at beviskravet i erstatningssaker er lavere enn i straffesaker.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, og saken skal etter planen opp for lagmannsretten 14. februar. Statsadvokaten bekrefter at anmeldelsen fra desember vil bli tema i ankesaken.

- Hvis man er anmeldt for lignende forhold kan det trekkes inn som modusbevis. Vi kommer til å trekke det inn i den kommende saken, sier statsadvokat Ingvild Thorn Norheim i Møre og Romsdal til Nettavisen.